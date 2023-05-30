أعلنت حكومة الوحدة الوطنية، ليل الاثنين/الثلاثاء، إطلاق المرحلة الثانية من العمليات الأمنية بالمنطقة الغربية.

جاء ذلك في بيان لوزارة الدفاع تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أشارت فيه إلى نجاح المرحلة الأولى في تحقيق أهدافها المحددة في تدمير قوارب الاتجار بالبشر ومخازن تجار المخدرات والأسلحة للعصابات الإجرامية.

وأشادت الوزارة بما وصفتها بنجاعة العمليات الأمنية، التي انطلقت في المرحلة الأولى باستهداف عدد من الأهداف المحددة، بكل دقة عالية؛ أثبت فيها منتسبوا القوات المسلحة الجوية والأجهزة الاستخباراتية جدارتهم العالية وكفاءتهم المقدرة، بحسب البيان.

ولفت البيان إلى تحقيق الأهداف المحددة من المرحلة الأولى للعملية بتدمير 7 قوارب معدة للاتجار بالبشر، و6 مخازن لتجار المخدرات والأسلحة والمعدات التي تستخدمها العصابات الإجرامية، و9 صهاريج تستخدم لتهريب الوقود إلى الخارج.

وأضاف البيان: “فإن وزارة الدفاع، وهي تؤكد دقة عملياتها، واتباعها لكل الإجراءات الاحترازية لحماية المدنيين، فإنها وهي تطلق مرحلة أخرى من العملية تجدد دعوتها لكل المواطنين بالتعاون التام مع القوات المسلحة، والابتعاد عن أي مواقع مشبوهة للعصابات الإجرامية؛ فسلامة المواطنين وممتلكاتهم هي غايتنا”.

كما أفادت الوزارة بأنها سوف تنشر للرأي العام في الوقت المناسب بيانا موثقا بالفيديو للضربات الجوية في مرحلتها الأولى، مؤكدة أن العملية الأمنية مستمرة حتى تحقيق أهدافها المرجوة.