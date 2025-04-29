إطلاق المرحلة الثانية من برنامج «مساندة» لتعزيز القدرات المؤسسية

شارك رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، اليوم الثلاثاء، في حفل الإطلاق الرسمي للمرحلة الثانية من برنامج “مساندة”، الذي يهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية وتطوير السياسات العامة في ليبيا، ويُنفذ البرنامج بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

وأُقيم الحفل في فندق المهاري بطرابلس، بحضور عدد من المسؤولين الليبيين، من بينهم وزير الحكم المحلي، ووزير التخطيط، ووزير الاقتصاد، بالإضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي وسفير ألمانيا لدى ليبيا.

وخلال الفعالية، تم استعراض إنجازات المرحلة الأولى من البرنامج، مع تقديم عرض تفصيلي حول أهداف ومكونات المرحلة الثانية، وشملت الفعالية أيضًا جلسة نقاشية تفاعلية مع فريق البرنامج.

من جانبه، أعرب خالد شكشك عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الاتحاد الأوروبي في دعم ديوان المحاسبة، مشيدًا بالدور الفعّال للبرنامج في تطوير الأداء الرقابي وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية داخل المؤسسات الليبية.

يذكر أن برنامج “مساندة” هو مبادرة دولية تُنفذ بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وتهدف إلى دعم الانتقال المؤسسي وتعزيز الحوكمة في ليبيا.

وانطلق البرنامج في مرحلته الأولى عام 2020، ويُركّز على: تعزيز القدرات المؤسسية للمؤسسات العامة الليبية، تطوير السياسات العامة وتحسين آليات صنع القرار، دعم اللامركزية وتمكين السلطات المحلية، تحسين الشفافية والمساءلة في الإدارة العامة.

والمرحلة الثانية، التي أُطلقت مؤخرًا، تواصل البناء على ما تحقق في المرحلة الأولى، مع توسيع الدعم الفني والتدريب وبناء الشراكات بين المؤسسات الليبية والجهات الدولية.