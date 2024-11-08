انطلقت المرحلة الثانية من حملة التشجير في مناطق الهلال النفطي، ضمن مبادرة “نفكر بالغد”، التي تهدف إلى زراعة مليون شجرة، تحت إشراف إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط.

وبحسب مؤسسة النفط، “تأتي هذه الحملة تنفيذًا لرؤية رئيس مجلس إدارة المؤسسة، الدكتور فرحات بن قدارة، لتعزيز الجهود البيئية وتحقيق الاستدامة”.

وشهدت الحملة “حضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة، الأستاذ حامد عبدالسلام، وعدد من ممثلي مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، بالإضافة إلى مشاركة متميزة من طلاب مدارس العرقوب للتعليم الأساسي ومدرسة ابن النفيس للتعليم الثانوي”.

كما استهدفت الحملة اليوم “عدة مواقع رئيسية في الهلال النفطي، منها المنطقة الأولى والثانية بشركة سرت، مدينة البريقة الجديدة، منطقة العرقوب، وخوراوقيده، كما تشمل الخطط المستقبلية توسيع الحملة إلى مناطق العقيلة، بشر، العراسة، والبريقة المرسى”.

وتهدف الحملة إلى “حماية البيئة من التصحر، تحسين جودة الهواء، الحد من التغيرات المناخية، بالإضافة إلى تعزيز الوعي بأهمية التشجير في المجتمعات المحلية. وتجسد هذه المبادرة الوطنية رؤية المؤسسة الوطنية للنفط نحو مستقبل بيئي مستدام ومزدهر في ليبيا”.

إطلاق المرحلة الثانية من حملة التشجير في الهلال النفطي ضمن مبادرة “نفكر بالغد” لزراعة مليون شجرة انطلقت أمس الخميس،… تم النشر بواسطة ‏المؤسسة الوطنية للنفط National Oil Corporation‏ في الجمعة، ٨ نوفمبر ٢٠٢٤