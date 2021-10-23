شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بحضور عدد من الوزراء، ومحافظ المصرف المركزي، في إطلاق المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج التي تنظمه وزارة العمل والتأهيل، تحت شعار “بالتأهيل والعمل نساهم في عودة الحياة”.

ويستهدف المشروع إدماج الشباب المنضوين تحت التشكيلات المسلحة والراغبين في الالتحاق بمؤسسات الدولة.

وفي كلمته خلال المبادرة، دعا رئيس الحكومة، الشباب “للانطلاق نحو البناء والتعمير، ولنبذ شعارات الحروب والخراب والعمل من أجل تحقيق حاضر مستقر لنا وبناء مستقبل افضل لأبناءنا وأحفادنا، لأن هذا الوطن يستحق منا أن ندعم توجهه نحو الاستقرار والأمن والسلام، وعلينا جميعًا ان نكون في الموعد لتحقيق هذه الأهداف المرجوة”.

كما أكد الدبيبة أن حكومته في خضم تقديم أفضل البرامج الشبابية في ظل سعيها لتحقيق ضمان مستقبل زاهر لكل شرائح المجتمع.

كما أشار لعزمه على “الأخذ بيد كل الشباب في كل ليبيا والذين نرى فيهم ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها، وأن نقوم بإدماجهم عبر توفير البرامج المهنية والتوظيفية التي تكفل لهم الحياة الكريمة، وتبعد عنهم شبح الانخراط في الحروب وتجعل منهم أفرادًا قادرين على الاندماج والعمل وتقديم مابجعبتهم من قدرات للمشاركة في بناء الوطن”.

وأوضح رئيس الحكومة أن “الخطة الزمنية التي نعمل عليها بإشراف وزارة العمل والتأهيل تهدف لرفع قدرات كافة العناصر الراغبة بالاندماج والعمل على استقطاب الجميع وتوفير الفرص لرفع الكفاءة والتطوير العلمي والفني بتوفير كل الدورات العلمية والفنية والإلكترونية”.

وخاطب الدبيبة الشباب قائلاً: “أنكم زاد هذه البلاد وعماد تقدمها وأنتم أملنا في مستقبل نراه مشرق بوجودكم البناء، لأنكم مشاركين في الإعمار والتطوير ونحن بعد الله سبحانه وتعالى نعتمد عليكم لأنكم بناة هذا المستقبل ونفتخر بكم ونحن بينكم اليوم.. وأؤكد أن واجبنا الاخلاقي والمهني والوطني يحتم علينا الاهتمام بملف الاندماج وتوفير كافة الظروف لنجاحه وفق معايير ادارية وفنية سليمة”.

هذا ويتضمن المشروع برامج وخطط مع كافة الوزارات والمؤسسات بهدف تأهيل وإعادة الإدماج، للشباب والفتيات بكل مدن ليبيا ضمن خطة حكومة الوحدة الوطنية، كما يتضمن إحداث برامج للشباب تهدف لرفع قدرات الأفراد، وخلق بيئة صحية لهم، لتضمن حق الانضمام والانخراط في نشاطات ومؤسسات المجتمع من جديد، وتُحقق الوحدة والتنظيم والترابط والتقدم”.