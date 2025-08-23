إطلاق برنامج تدريبي لإدماج المتعافين من الإدمان بـ«سوق العمل» في مصراتة

أطلقت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، بالتعاون مع المركز الوطني لعلاج وتأهيل المدمنين برنامجًا تدريبيًا وطنيًا لإدماج المتعافين من الإدمان في المجتمع، خلال الفترة من 20 إلى 28 أغسطس 2025، عبر وحدات التدريب المتنقلة التابعة لمبادرة “مهنتك مستقبلك”.

ويهدف البرنامج إلى تأهيل النزلاء وتمكينهم من اكتساب مهارات عملية تؤهلهم للاندماج في سوق العمل بعد إتمام فترة علاجهم، ويستهدف في مرحلته الأولى تدريب 30 متدربًا في كل من تخصصات السمكرة الصحية، وصيانة الهاتف المحمول، والتبريد والتكييف، تحت إشراف نخبة من المدربين المختصين.

ويُنفَّذ البرنامج عمليًا من قبل المركز الليبي الكوري للتدريب، بالتعاون مع مركز رفع الكفاءة المهنية بطمينة، وبرعاية الشركة الليبية للحديد والصلب التي قدمت دعمًا مباشرًا لإنجاح المبادرة.

ويأتي البرنامج ضمن مذكرة تفاهم تم توقيعها في فبراير الماضي بين وزارة العمل والتأهيل والمركزين لتوظيف خدمات التدريب المهني في دعم وتأهيل الشباب المتعافين من الإدمان.