إطلاق برنامج لعلاج الأورام لدى الأطفال

تم مساء اليوم الأحد، بديوان وزارة الصحة في طرابلس، توقيع عقد مع مجموعة المستشفيات الفرنسية؛ للبدء في برنامج علاج الأورام لدى الأطفال، وزراعة النخاع، والجراحات الدقيقة للأطفال وغير متوفرة محليًا، برعاية مباشرة من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.



وبحسب ما أفادت وزارة الصحة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، فإن البرنامج يتضمن توفير طاقم طبي فرنسي وتدريب الكوادر الطبية الليبية في مستشفى جنزور القروي كمرحلة أولى من انطلاق البرنامج، على أن تتبعها مستشفيات أخرى سيتم تحديدها على مستوى ليبيا.

كما يشمل البرنامج إيفاد الحالات التي يتعذر علاجها داخل ليبيا، نتيجة لعدم توفر التقنيات الحديثة إلى جمهورية فرنسا.

ويأتي هذا البرنامج بناءً على الاتفاق الذي جرى بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية ورئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، أثناء زيارة الحكومة إلى فرنسا في شهر يونيو الماضي.

وستبدأ قريبًا الإجراءات التنفيذية لإرسال الأطفال، وخاصة أن هناك العديد من الحالات يتم إرسالهم إلى دول لا تتوفر فيها الإمكانية الحديثة للعلاج، وخاصة فيما يتعلق بحالات زراعة النخاع، والتعامل مع التشوهات الخُلقية والحالات التي تتطلب جراحات دقيقة.

هذا وسيتم قريبًا الشروع في استقبال ملفات المرضى، وسيتم الإعلان عنه عن طريق وزارة الصحة.

وسبق مراسم التوقيع زيارة للوفد الفرنسي إلى مستشفى جنزور القروي، للاطلاع على وضع المستشفى، وأبدى الوفد إعجابه بالمستشفى ومستوى التجهيزات داخله، وتم تحديد احتياجات البرنامج للانطلاق في الأيام القليلة القادمة.