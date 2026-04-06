إطلاق برنامج وطني للكشف المبكر عن «مشاكل النظر» لدى الأطفال

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية إطلاق المرحلة الأولى من برنامج الكشف المبكر للنظر لدى أطفال مرحلة رياض الأطفال، في خطوة تستهدف دعم الصحة المدرسية وتحسين جودة العملية التعليمية.

وأوضحت الوزارة أن تنفيذ هذه المرحلة جاء عبر تنسيق مشترك بين إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية وإدارة رياض الأطفال، وبالتعاون مع جهة مختصة في الرعاية الصحية، بهدف تقديم خدمات فحص النظر داخل المؤسسات التعليمية بشكل منظم.

ويركز البرنامج على إجراء فحوصات مبكرة للأطفال للكشف عن مشكلات الإبصار، من بينها ضعف النظر وكسل العين، بما يسهم في التدخل العلاجي في الوقت المناسب، ويعزز قدرة الأطفال على التعلم، إلى جانب دعم نموهم الصحي بشكل سليم.

من جهتها، أكدت مدير إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية الدكتورة فوزية بن غشير أن هذه المبادرة تندرج ضمن خطة متكاملة تشمل تدريب الكوادر المختصة، ورفع مستوى الوعي لدى أولياء الأمور والمعلمين بأهمية الكشف المبكر، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الصحي، لضمان تقديم خدمات طبية وفق أفضل المعايير.

ويأتي إطلاق هذا البرنامج ضمن توجه وزارة التربية والتعليم نحو تطوير منظومة الصحة المدرسية، ودمج الخدمات الصحية داخل البيئة التعليمية، بما ينعكس إيجابًا على التحصيل الدراسي ويحد من تأثير المشكلات الصحية على أداء الأطفال في مراحلهم الأولى.