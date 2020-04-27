إطلاق بوابة إلكترونية لمتابعة إحصائيات كورونا والمدن المسجل بها

أعلن مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض أ.د بدر الدين بشير النجار إطلاق بوابة إلكترونية لمتابعة حالات فيروس كورونا المستجد.
وأوضح النجار أنه ومن خلال البوابة يمكن الاطلاع على عدد حالات الاشتباه والعينات التي يقوم المركز الوطني لمكافحة الأمراض بفصحها يوميا، إضافة إلى عدد الحالات المؤكد إصابتها وعدد الشفاء وعدد الوفيات.
وأضاف النجار أن ما يميز هذه المنصة، أنه يمكن للمواطن متابعة إحصائية كل مدينة في ليبيا على حدة وذلك من خلال متابعة المنصة على الموقع الرسمي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، أو الصفحة الرسمية للمركز.
وأشار مدير مركز مكافحة الأمراض إلى أن هذه المنصة تم إنشائها بالشراكة مع شركتي ايزري و GEO.
مكافحة الأمراض يطلق منصة الكترونية لمتابعة مستجدات ملف كورونا
"مكافحة الأمراض " يطلق بوابة الكترونية لمتابعة احصائيات كورونا والمدن المسجل بها.27 أبريل 2020مأعلن مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض أ.د بدر الدين بشير النجار إطلاق بوابة الكترونية لمتابعة حالات فيروس كورونا المستجد.وأوضح د. النجار أن ومن خلال البوابة يمكن الاطلاع على عدد حالات الاشتباه والعينات التي يقوم المركز الوطني لمكافحة الأمراض بفصحها يوميا , إضافة إلى عدد الحالات المؤكد إصابتها وعدد الشفاء وعدد الوفيات.وأضاف د. النجار أن ما يميز هذه المنصة , أنه يمكن للمواطن متابعة إحصائية كل مدينة في ليبيا على حدة وذلك من خلال متابعة المنصة على الموقع الرسمي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض , أو الصفحة الرسمية للمركز من خلال الرابط. https://ncdc.org.ly/Ar/libyan-covid-19-dashboard/وأشار د. النجار أن هذه المنصة تم إنشائها بالشراكة مع شركتي ايزري و GEO.#رمضان_كريم#سيورها_تفرج#معانا_ضد_كورونا#كلنا_واحد_ضد_فيروس_كورونا#الوقاية_تحميني_وتحميك#لجنة_التواصل_والإعلام_الصحي#الخطة_الوطنية_لمجابهة_فيروس_كورونا#بالمركز_الوطني_لمكافحة_الأمراضGepostet von المركز الوطني لمكافحة الأمراض _ ليبيا am Montag, 27. April 2020
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