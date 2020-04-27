إطلاق بوابة إلكترونية لمتابعة إحصائيات كورونا والمدن المسجل بها

أعلن مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض أ.د بدر الدين بشير النجار إطلاق بوابة إلكترونية لمتابعة حالات فيروس كورونا المستجد.

وأوضح النجار أنه ومن خلال البوابة يمكن الاطلاع على عدد حالات الاشتباه والعينات التي يقوم المركز الوطني لمكافحة الأمراض بفصحها يوميا، إضافة إلى عدد الحالات المؤكد إصابتها وعدد الشفاء وعدد الوفيات.

وأضاف النجار أن ما يميز هذه المنصة، أنه يمكن للمواطن متابعة إحصائية كل مدينة في ليبيا على حدة وذلك من خلال متابعة المنصة على الموقع الرسمي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، أو الصفحة الرسمية للمركز.

وأشار مدير مركز مكافحة الأمراض إلى أن هذه المنصة تم إنشائها بالشراكة مع شركتي ايزري و GEO.