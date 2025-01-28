إطلاق تقنية «ذكاء اصطناعي» لإنشاء فيديوهات بـ«10 ثوان فقط»

في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات “الذكاء الاصطناعي في مجال إنشاء المحتوى المرئي، كشفت شركة “شينغشو تكنولوجي” (ShengShu Technology)، الصينية ومقرها بكين، عن “نسخة محدثة من نموذج متخصص في توليد الفيديوهات، “فيدو 2.0” (Vidu 2.0).

ووفقا لوكالة أنباء “شينخوا”، “فإن “فيدو 2.0″ قادر على إنتاج مقطع فيديو مدته 4 ثوان بدقة 512 بكسل في 10 ثوان فقط. كما يمكن للأداة إنشاء فيديو مدته دقيقة واحدة بتكلفة تبلغ 0.33 دولار أمريكي (2.4 يوان)”.

وبحسب الوكالة، “قبل إطلاق “فيدو 1.0” (Vidu 1.0)، كان المستخدمون المجانيون يضطرون عادة إلى الانتظار لساعات لإنشاء مقطع فيديو واحد، ومع إطلاق “فيدو 1.0” عالميا في يوليو 2024، انخفض الوقت اللازم لإنشاء مقطع فيديو واحد إلى أقل من 30 ثانية، ما ساعد الأداة على جذب أكثر من 10 ملايين مستخدم في غضون 100 يوم فقط. وحتى اليوم، تم إنشاء أكثر من 100 مليون مقطع فيديو باستخدام “فيدو” (Vidu)”.

ووفق “شينخوا”، “يعد “فيدو 2.0″ خطوة كبيرة إلى الأمام في مجال إنشاء الفيديوهات باستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث يجمع بين السرعة الفائقة والتكلفة المنخفضة، ما يفتح آفاقا مختلفة للإبداع الرقمي”.

A Beijing-based AI startup has unveiled its updated video generation model, Vidu 2.0, which can create a single 4-second video clip at 512p resolution within just 10 seconds. The report states that the cost of generating such a video is 2.4 yuan ($0.33) per minute. pic.twitter.com/HqXgmRjfOT — China Science (@ChinaScience) January 27, 2025