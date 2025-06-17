إطلاق حاسب لوحي أنيق بسعر مذهل… أداء قوي وميزات مفاجئة!

خطوة جديدة تؤكد سعيها لمنافسة الكبار في سوق الأجهزة اللوحية، حيث أعلنت شركة “ون بلس “OnePlus عن إطلاق حاسبها اللوحي الجديد OnePlus Pad Lite الذي يجمع بين التصميم العصري والمواصفات المتوازنة والسعر المفاجئ، ليكون خيارًا مثاليًا للطلاب ومحبي الترفيه وأصحاب الميزانيات المتوسطة.

ويأتي الجهاز ضمن استراتيجية OnePlus لتوسيع بصمتها في عالم الأجهزة الذكية متعددة الاستخدامات، بتقديم منتج ذكي يجمع الأداء الجيد، ودعم القلم، وبطارية ضخمة، وشاشة ممتعة، مقابل سعر يبدأ من نحو 22 يورو فقط، في خطوة تهدف لاستقطاب شرائح جديدة من المستخدمين في الأسواق العالمية.

تصميم أنيق ومتانة عالية

يتميّز OnePlus Pad Lite بهيكل أنيق مصنوع من مزيج الألمنيوم والزجاج والبلاستيك المقاوم للصدمات والخدوش، ويأتي بأبعاد (254.9×166.5×7.4 ملم)، ووزن خفيف نسبيًا يبلغ 539 غرامًا، ما يجعله مناسبًا للحمل والاستخدام لساعات طويلة سواء في الدراسة أو العمل أو الترفيه.

شاشة ممتعة بتجربة سلسة

تم تزويد الجهاز بشاشة IPS LCD قياس 11 بوصة، بدقة (1080×1920 بيكسل) وتردد 90 هرتز، ما يمنح المستخدم تجربة عرض سلسلة وغنية بالألوان، سواء في تصفح الإنترنت، أو مشاهدة الفيديوهات، أو القراءة الإلكترونية. كما تبلغ كثافة الشاشة حوالي 200 بيكسل لكل إنش، مما يضمن وضوحًا جيدًا للمحتوى.

أداء متوازن بمعالج Helio G100

يعتمد الجهاز على نظام تشغيل Android 15 المحدث، مع واجهة OxygenOS 15 المعروفة بسلاستها وبساطتها. ويأتي مزودًا بمعالج Mediatek Helio G100، إلى جانب معالج رسوميات Mali-G57 MC2، ما يمنحه أداءً مقبولًا لتشغيل التطبيقات اليومية والألعاب الخفيفة.

ويحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بحجم 6 غيغابايت، وذاكرة داخلية بسعة 128 غيغابايت، قابلة للتوسعة، لتوفير سعة تخزينية مناسبة للاستخدام المتوسط.

كاميرتان أساسيتان ودعم للقلم الذكي

زود الحاسب بكاميرا خلفية بدقة 5 ميغابكسل قادرة على تصوير فيديوهات بدقة 1080p بمعدل 30 إطارًا/ثانية، فيما تأتي الكاميرا الأمامية أيضًا بدقة 5 ميغابكسل، مناسبة لمكالمات الفيديو والاجتماعات الدراسية أو المهنية.

ويبرز دعم الجهاز لاستخدام القلم الذكي للكتابة والرسم مباشرة على الشاشة، وهي ميزة نادرًا ما تتوفر في الأجهزة اللوحية بهذه الفئة السعرية.

صوت نقي وبطارية ضخمة تدوم

من أبرز ميزات OnePlus Pad Lite مكبرات الصوت عالية الأداء وتقنيات Bluetooth 5.2 الحديثة، ما يوفر تجربة صوتية غامرة للمستخدمين. كما يحتوي على منفذ USB Type-C 2.0 للشحن ونقل البيانات.

ويعمل ببطارية ضخمة بسعة 9240 ميلي أمبير/ساعة، تدعم الشحن السريع باستطاعة 33 واط، مما يعني قدرة على العمل طوال اليوم دون الحاجة إلى شحن متكرر.

السعر.. مفاجأة السوق

كل هذه الميزات تأتي بسعر مفاجئ: نحو 22 يورو فقط بحسب التسريبات الأولية، ما يجعله من أرخص الحواسب اللوحية في السوق مقارنة بمواصفاته، وقد يشعل المنافسة مع شركات مثل Xiaomi وRealme وSamsung في الفئة الاقتصادية.

هل يشكل Pad Lite مفترق طرق لسوق الأجهزة اللوحية؟

مع إطلاق OnePlus Pad Lite، يبدو أن الشركة الصينية تخطط لإعادة رسم ملامح سوق الأجهزة اللوحية من خلال تقديم أداء كافٍ بسعر لا يُضاهى، وهو ما يضع الجهاز ضمن دائرة الاهتمام لدى شرائح واسعة من المستخدمين، خصوصًا في الأسواق النامية والطلاب والباحثين عن أجهزة للمهام اليومية والوسائط المتعددة.