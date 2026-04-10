إطلاق حاسب لوحي جديد بمواصفات تنافسية.. وميتا تُتيح ميزة جديدة في إنستغرام

أعلنت شركة Doogee دخولها رسميًا سوق الحواسب اللوحية عبر إطلاق جهاز جديد يستهدف منافسة أبرز الأجهزة في الفئة من حيث الأداء والمواصفات، مع تركيز واضح على الاستخدامات اليومية المتنوعة.

ويأتي الحاسب اللوحي الجديد بتصميم معدني بالكامل يوفر مزيجًا من المتانة والبساطة، ما يمنحه سهولة في الحمل والاستخدام أثناء التنقل، إلى جانب قدرته على تلبية احتياجات الدراسة والعمل والترفيه.

ويعتمد الجهاز على شاشة من نوع IPS بقياس 13.4 بوصة بدقة 1920×1200 بكسل، مع معدل تحديث يبلغ 120 هيرتز، ما يتيح تجربة عرض أكثر سلاسة أثناء التصفح ومشاهدة المحتوى والألعاب الخفيفة.

ويعمل الجهاز بنظام التشغيل أندرويد 16، مع دعم لمجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي التي تسهم في تحسين الإنتاجية، مثل تنظيم المحتوى، وتسهيل البحث عن المعلومات، وتبسيط المهام اليومية.

كما زودت الشركة الجهاز بذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 غيغابايت، إلى جانب مساحة تخزين داخلية SSD بسعة 256 غيغابايت، ما يوفر أداءً مستقرًا في تشغيل التطبيقات وتخزين الملفات.

ويضم الجهاز كاميرا خلفية بدقة 13 ميغابيكسل تدعم التصوير ومسح المستندات، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل مخصصة لمكالمات الفيديو بجودة واضحة.

ويحتوي الجهاز على منفذ USB-C للشحن ونقل البيانات، إضافة إلى بطارية بسعة 11000 ميلي أمبير، توفر تشغيلًا يمتد لأكثر من 10 ساعات تقريبًا بالشحنة الواحدة.

ميتا تتيح تعديل تعليقات إنستغرام خلال 15 دقيقة من النشر

أعلنت شركة ميتا عن إتاحة ميزة جديدة لمستخدمي منصة إنستغرام تتيح تعديل التعليقات التي يتم نشرها على المنشورات، وذلك ضمن فترة زمنية محددة لا تتجاوز 15 دقيقة من لحظة النشر.

وتشبه هذه الخاصية آلية تعديل الرسائل المباشرة داخل التطبيق، والتي أطلقتها إنستغرام لأول مرة في عام 2024، بعد سنوات من إطلاق خدمة المراسلة المباشرة في عام 2013، في إطار سلسلة تحديثات تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم.

وبموجب الميزة الجديدة، يمكن للمستخدم تعديل تعليقاته فقط من الحساب الشخصي نفسه، حيث تظهر خيار “تعديل” أسفل التعليق مباشرة، وعند الضغط عليه تظهر نافذة تحرير تسمح بإعادة صياغة النص أو تصحيحه، ثم حفظ التعديلات عبر علامة التأكيد.

وأكدت ميتا أن المستخدمين يمكنهم إجراء تعديلات متعددة خلال فترة الـ15 دقيقة، ما يتيح مرونة أكبر في تصحيح الأخطاء أو تحسين صياغة التعليقات قبل تثبيتها بشكل نهائي.

وتأتي التعليقات على إنستغرام بأشكال متعددة، بما في ذلك ظهورها داخل القصص منذ عام 2024، وهو ما يجعل إضافة خيار التعديل خطوة لتعزيز التحكم بالمحتوى المنشور.

وتندرج هذه الميزة ضمن سلسلة تحديثات أجرتها ميتا على التطبيق خلال الفترة الأخيرة، من بينها تقليص بعض عناصر التشفير في الرسائل المباشرة، إضافة إلى اختبار خدمة اشتراك جديدة تحمل اسم إنستغرام بلس، والتي توفر مزايا إضافية لميزة القصص.