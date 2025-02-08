إطلاق حاسب متطور لـ«المصممين».. و«مايكروسوفت» تتجّه نحو «الذكاء الاصطناعي»

أعلنت “شركة اسرAcer”، “عن حاسبها المحمول الجديد الذي حصل على مواصفات تجعله من بين أفضل الحواسب للمصممين ومحبي ألعاب الفيديو الإلكترونية”.

وبحسب الشركة، “حصل حاسب Predator Helios Neo 18 AI على شاشة OLED، مقاس 18 بوصة، دقة عرضها (2560/1600) بيكسل، ترددها 240 هيرتز، ويضمن أداءه الممتاز معالج Intel Core Ultra 9 275HX، ومعالج رسوميات NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti، وذواكر وصول عشوائي بسعة 64 غيغابايت، وذواكر داخلية تصل سعتها إلى 2 تيرابايت”.

ووفق الشركة، “زوّد الحاسب بمنفذ منفذ Thunderbolt 4، ومنفذ USB Type-C 3.2 Gen 2، وثلاثة منافذ USB Type-A، ومنفذ HDMI 2.1، ومنفذ Thunderbolt 4، ومنفذ USB Type-C 3.2 Gen 2، وثلاثة منافذ USB Type-A، ومنفذ HDMI 2.1، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات/ ومنفذ لشرائح الذاكرة الخارجية microSD”.

وبحسب الشركة، “جهّزت اللوحة الأم في هذا الجهاز بأنظمة تبريد خاصة تمنع ارتفاع درجة حرارة المعالج أثناء الاستخدام المطول، كما حصل الحاسب على مكبرات صوت عالية الأداء، ولوحة مفاتيح مجهزة بإضاءة داخلية، وزوّد بنظام windows 11 قابل للتحديث، أما أسعار نسخه فتبدأ من 2199 دولارا”.

“مايكروسوفت” تحسن قدرات تطبيقاتها باستخدام الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة “مايكروسوفت”، أن “تطبيق Teams للتواصل عبر الفيديو حصل على ميزة جديدة تعتمد تقنيات “الذكاء الاصطناعي” لتحسين جودة المكالمات”.

وأشارت مايكروسوفت، إلى أن “ميزة Super Resolution التي حصل عليها Teams تتيح للمستخدمين جودة فيديو أفضل أثناء المكالمات أو الاجتماعات حتى في حال كان الاتصال بالإنترنت ضعيفا، وأن هذه الميزة تعمل على تحسن جودة الصورة عند طرفي الاتصال باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي”.

وبحسب الشركة، “كون هذه الميزة تتطلب قدرات معالجة عالية فهي متاحة حاليا لتطيبق Teams المخصص لحواسب +Copilot التي تعمل بأنظمة ويندوز والمجهزة بمعالجات Snapdragon X الحديثة”.

ونوهت مايكروسوفت، إلى أنها “تعمل على تطوير هذه الميزة لتتوفر لأجهزة Copilot+ PCs التي تعمل مع معالجات إنتل ومعالجات AMD”.

وتوقع الخبراء أن “ميزة Super Resolution سيتم تطويرها في مايكروسوفت لتعمل مع العديد من أنواع الهواتف والأجهزة الذكية المزودة بنظامي أندرويد و iOS”.

تجدر الإشارة إلى ان “مايكروسوفت”، كانت منحت تطبيق “Teams”، العديد من الميزات لينافس تطبيقات التواصل عبر الفيديو الأخرى، إذ مكنت مستخدمي هذا التطبيق عبر الحواسب من إنشاء مكالمات فيديو تضم 300 شخص في وقت واحد ويمكن أن تستمر لمدة 24 ساعة”.