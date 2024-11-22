إطلاق حاسب وهاتف جديدين بمواصفات منافسة

أعلنت شركة التكنولوجيا الصينية “از تي اي ZTE”، عن هاتفها الجديد “Nubia Z70 Ultra” المجهز بأفضل التقنيات والكاميرات ذات القدرات التصويرية المميزة.

وبحسب بيان الشركة، “يأتي الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده (164.3/77.1/8.6) ملم، وزنه 228 غ، وشاشته جاءت من نوع AMOLED، مقاس 6.85 بوصة، دقة عرضها (2688/1216) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، ومحمية بزجاج Longxi glass (gen 2) المضاد للصدمات والخدوش”.

ووفق الشركة، “يعمل الهاتف بنظام Android 15 مع واجهات Android 15، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite المتطور، ومعالج رسوميات Adreno 830، وذواكر وصول عشوائي 12/16/24 غيغابايت، وذواكر داخلية تترواح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت، والكاميرا الأساسية لهذا الهاتف جاءت ثلاثية العدسة بدقة (64+50+50) ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل”.

وبحسب البيان، “زوّد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.2، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، كما حصل على بطارية بسعة 6150 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط”.

إطلاق حاسب جديد بمواصفات قياسية

أزاحت شركة “” للهواتف الذكية والالكترونيات “Oppo”، الستار عن جهاز “Pad 3 Pro” الذي سيكون منافسا قويا في عالم الحواسب اللوحية العاملة بأنظمة أندرويد.

وبحسب الشركة، “يأتي الجهاز بهيكل مصنوع من البلاستيك والألومنيوم، أبعاده (268.7/195.1/6.5) ملم، وزنه 586 غ، وجهّز بلوحة مفاتيح خارجية وقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة، وشاشته جاءت IPS LCD، مقاس 12.1 بوصة، دقة عرضها (3000/2120) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، ودعمت بتقنيات Dolby Vision لتوفير عرض ممتاز للصور والفيديوهات”.

ووفق الشركة، “يعمل الحاسب بنظام Android 14 مع واجهات ColorOS 14.1، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3، ومعالج رسوميات Adreno 750، وذواكر وصول عشوائي 8/16 غيغابايت، وذواكر داخلية بسعة 256 و512 غيغابايت و1 تيرابايت، وكاميرته الأساسية أتت بدقة 13 ميغابيكسل، توثق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، وزوّد بكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل، ودعمته Oppo بأربعة مكبرات صوت عالية الأداء، ومنفذ USB Type-C 3.2، وتقنيات Bluetoth 5.4، وبطارية بسعة 9510 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 67 واط”.