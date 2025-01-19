إطلاق «حاسب» ينافس أجهزة «أندرويد».. إيقاف إنتاج أجهزة «نوكيا» الذكية

بدأت شركة “كوبوت Cubot”، “بطرح حاسبها اللوحي الجديد الذي طورته ليكون منافسا قويا في عالم أجهزة أندرويد الذكية”.

وبحسب الشركة، “حصل Cubot Tab 70 على هيكل بتصمم أنيق، أبعاده (257.6/169/8.1) ملم، وزنه 555 غ، وجهّز بلوحة مفاتيح خارجية وقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة، وشاشاته جاءت IPS LCD، مقاس 10.95 بوصة، دقة عرضها (1280/800) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، وكثافتها تعادل 138 بيكسل/الإنش تقريبا”.

ووفق الشركة، “يعمل الجهاز بنظام Android 14، ومعالج Unisoc Tiger T616 ثماني النوى، ومعالج رسوميات Mali-G57 MP1، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC”.

وبحسب الشركة، “كاميرة الحاسب الأساسية جاءت ثنائية العدسة بدقة (16+2) ميغابيكسل، فيها عدسة macro، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 8 ميغابيكسل”.

ودعمت شركة “كوبوت Cubot”، “الحاسب بمنفذي Nano-SIM للاتصال بالشبكات الخلوية، ومنفذ USB Type-C، وتقنيات Bluetooth 5.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات/ وبوصلة إلكترونية، وبطارية بسعة 8200 ميلي أمبير تعمل مع تقنية الشحن السريع، ويطرح الجهاز في الأسواق العالمية بسعر 180 يورو تقريبا”.

بميزات جديدة.. آبل تطلق نسخة اختبارية من أنظمة “iOS“

أعلنت آبل عن “إطلاق نسخة اختبارية جديدة من أنظمة iOS 18.3، حملت للمستخدمين بعض الميزات التي تساعدهم على تحسين التحكم بالهواتف”.

وتبعا للمعلومات، “فإن آبل صححت مع نسخة iOS 18.3 بعض الأخطاء البرمجية التي كانت تؤثر على عمل هواتف آيفون، وحصلت الكاميرات في هواتف آيفون على بعض الميزات الإضافية مع التحديث الجديد”.

ووفق المعلومات، “مع التحديث الجديد بات تطبيق الرسائل في هواتف آيفون يتيح للمستخدم الضغط على علامة”+” ليتوفر له الوصول السريع إلى ملصقات Genmoji التعبيرية، وفي iOS 18.3 beta 3 حصلت ميزة “ملخص إشعارات الشاشة” التي تعمل بالذكاء الاصطناعي على بعض التعديلات أيضا”.

وبحسب المعلومات، “للحصول على التحديث الجديد يجب على المستخدم التوجه إلى قائمة “الإعدادات” في الهاتف، ومن ثم الضغط على خيار “عام” أوGeneral، ومن ثم خيار “تحديث نظام التشغيل” Software Update، وبعدها خيار “تحميل وتثبيت” Download and Install”.

إيقاف إنتاج هواتف نوكيا الذكية

قررت شركة HMD Global، وقف إنتاج وبيع الهواتف الذكية تحت علامة نوكيا التجارية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن “نماذج الهواتف الذكية التي تنتجها تحت علامة نوكيا اختفت من الموقع الرئيسي لـ HMD Global، وأبقت الأخيرة على موقعها نحو 40 طرازا من هواتف نوكيا الخلوية البسيطة التي جهّزت بلوحات مفاتيح تعمل بأزرار تقليدية، كما بدأت بالترويج لهواتف Key وArc الذكية الجديدة التي ستطرح تحت علامة HMD”.

وأشار موقع “تيكنت بوكسTechNetBooks”، إلى “أن HMD Global ستركز خلال الفترة القادمة على بيع نماذج هواتفها الخاصة مثل Key وArc وSkyline وFusion وAura وPulse، كما أنها أعادت تسمية هاتف Nokia XR21 الذكي على مواقعها الرسمية، وأطلقت عليه اسم HMD XR2”.

ورأى الخبراء، أن “نوكيا فشلت في دخول المنافسة في عالم الهواتف الذكية خلال السنوات الماضية كونها لم تركز على الهواتف التي تعمل بأنظمة أندرويد، وحاولت طرح هواتف ذكية تعمل بأنظمة Windows Phone التي لم تلقى شعبية كبيرة بين محبي الأجهزة الذكية، كما أن شركة HMD Global قررت التخلي عن إنتاج هواتف نوكيا لتطور هواتفها الخاصة التي تواكب المتطلبات التقنية الجديدة، وتنافس الهواتف التي تنتجها سامسونغ وآبل والعديد من الشركات الرائدة في عالم تصنيع الإلكترونيات”.