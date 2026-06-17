إطلاق حزمة مبادرات لــ«تمكين الشباب» في قطاع الطاقة

في إطار دعم قطاع الطاقة في ليبيا وتعزيز دوره في مسارات التنمية المستدامة، أعلنت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، عن إطلاق مجموعة من المبادرات الوطنية التي تستهدف تمكين الشباب، وتشجيع الابتكار، ودعم البحث العلمي في مختلف مجالات قطاع النفط والغاز.

وتأتي هذه المبادرات ضمن توجهات الوزارة الرامية إلى الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وفتح المجال أمام الطاقات الشابة للمشاركة الفاعلة في تطوير قطاع الطاقة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز القدرة التنافسية على المستويين المحلي والدولي.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى بناء جيل جديد من المهندسين والباحثين والمبتكرين القادرين على المساهمة في تطوير الصناعة النفطية في ليبيا، عبر برامج تدريبية ومشاريع بحثية ومبادرات علمية مرتبطة بالواقع العملي للقطاع.

كما تسعى المبادرات إلى تعزيز ثقافة الابتكار داخل مؤسسات قطاع النفط والغاز، وتشجيع الحلول التقنية الحديثة التي تواكب التحولات العالمية في مجالات الطاقة، خاصة ما يتعلق بالكفاءة التشغيلية وخفض الانبعاثات والتحول نحو الاستدامة.

وتندرج هذه الجهود ضمن رؤية أشمل تسعى من خلالها وزارة النفط والغاز إلى تطوير بيئة العمل في القطاع، ورفع مستوى الإنتاجية، ودعم الاستقرار الاقتصادي عبر الاستثمار في العنصر البشري باعتباره أحد أهم ركائز التنمية.