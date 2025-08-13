انتخابات البلديات 2025.. حملات توعوية مبتكرة لرفع نسب مشاركة النساء

في إطار الاستعدادات الجارية ليوم الاقتراع المقرر في 16 أغسطس 2025، أطلقت “سفيرات التوعية”، تحت إشراف “وحدة دعم المرأة”، حملات توعوية ميدانية جديدة في البلديات المستهدفة ضمن المجموعة الثانية من انتخابات المجالس البلدية لعام 2025.

وتهدف هذه الحملات إلى حث الناخبات على المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، وتعريفهن بإجراءات التصويت وضوابطه.

كما تسعى إلى تعزيز وعي الناخبات بحقوقهن وواجباتهن، وتوضيح مراحل عملية الاقتراع بدءًا من دخول المركز الانتخابي وحتى الإدلاء بالصوت، بما يضمن ممارسة انتخابية نزيهة وسلسة، مع التأكيد على الالتزام بالتعليمات والإجراءات التي وضعتها المفوضية.

وشملت الحملات التي تنظمها السفيرات جولات ميدانية مكثفة في الأحياء السكنية والأماكن العامة، بالإضافة إلى لقاءات توعوية عبر الإذاعات المحلية.

وتأتي هذه الجهود بعد تدريبات متخصصة تلقتها السفيرات بإشراف وحدة دعم المرأة، ركزت على مهارات الاتصال والتوعية الانتخابية، وذلك بهدف تمكينهن من أداء دور فعال في تعزيز ثقة المواطن بالعملية الانتخابية وزيادة نسب المشاركة الفعلية.