إطلاق حملة أمنية مكثفة ضد مرتكبي الجرائم الإلكترونية

أعلن جهاز المخابرات الليبية، فرع المنطقة الشرقية، “عن إطلاق حملة موسعة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، ضد كل المتورطين في عمليات الابتزاز الإلكتروني والتشهير وسلوكيات السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي”، موضحاً أنه “سيلاحق المتورطين في هذه السلوكيات وسيتخذ معهم الإجراءات اللازمة وفق القانون”.

وأكد المكتب الإعلامي للجهاز، “أن الحملة تستهدف الجرائم التي تتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي، والمخالفة لعادات وتقاليد الأمة الليبية”.

وأهاب الجهاز، “بالمواطنين بعدم التورط في مثل هذه الأفعال التي يعاقب عليها القانون، الصادر عن مجلس النواب الليبي رقم 5 لسنة 2022، بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية والذي ينص على أن ” استخدام شبكة المعلومات الدولية ووسائل التقنية الحديثة مشروعة ما لم يترتب عليه مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة أو الإساءة إلى الآخرين أو الإضرار بهم”.

وفي وقت سابق، أعلن جهاز البحث الجنائي، عن “إطلاق حملة موسعة لمواجهة الجرائم الإلكترونية”، مؤكدة أنه “سيلاحق المتورطين في ارتكاب الجرائم الإلكترونية التي يعاقب عليها القانون”.

وقال الجهاز، إن “من يتورط في مثل تلك الأفعال سيعامل معاملة المجرمين وسيتم القبض عليهم وفقا لصحيح القانون، مشيراً لصدور عدة أوامر ضبط لمتورطين في مثل هذه السلوكيات المشينة”.

" بيان " . . تطبيقا للقانون الصادر عن مجلس النواب الليبي رقم 5 لسنة 2022 م بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية … والذي ينص… تم النشر بواسطة ‏جهاز البحث الجنائي ليبيا‏ في الخميس، ٢ مايو ٢٠٢٤