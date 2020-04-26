إطلاق حملة توعوية تحت عنوان «كلنا واحد ضد فيروس كورونا»

أطلق لجنة التواصل والإعلام الصحي المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حملة توعوية تحت عنوان “كلنا واحد ضد فيروس كورونا”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام بالمجلس، أن الحملة التوعوية اشتملت تركيب 100 لوحة طرقية وزعت على مدن (طرابلس- مصراتة- سبها- درنة- بنغازي- سرت- الزاوية- غريان- زوارة- إجدابيا- شحات- البيضاء- طبرق ورأس إجدير).

كما شملت الحملة تقديم التوعية للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا من خلال مطبوعات نُشِرت على المحال التجارية والأسواق، والمخابز، ومحطات الوقود بكافة مدن البلاد.

وتتضمن الحملة أيضاً إنتاج عدد من الأعمال التوعوية المرئية والمسموعة، وزعت على بعض القنوات الإعلامية فضلاً عن إعطاء أيام علمية للفئات التي تعمل بشكل مباشر مع ملف فيروس كورونا المستجد وتعليمهم كيفية التعامل مع الملف من حيث الوقاية.