إطلاق حملة دولية للتضامن مع الشباب الليبيين المعتقلين في إيطاليا

أطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب، حملة دولية للتضامن مع الشباب الليبيين المعتقلين في إيطاليا، على خلفية محاولتهم الهجرة إليها سنة 2015 هرباً من ظروف الحرب وعدم الاستقرار.

وجددت الوزارة دعوتها للسلطات الإيطالية الإفراج عن هؤلاء الشباب أو تسليمهم للسلطات الليبية وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأكد ممثلو المنظمات وعدد من الشخصيات السياسية والخبراء الأكاديميين المشاركين في الندوة الدولية حول الهجرة، التي استضافتها مدينة طنجة المغربية مؤخراً ، تضامنهم مع الشباب الليبي المعتقل بدولة إيطاليا.

وأعلنت المنظمات السياسية وأعضاء المنظمات الحقوقية والنقابية بكل من المغرب، إسبانيا، فرنسا، المانيا، سويسرا، بلجيكا، إيطاليا، السنغال، الكاميرون، تونس، وليبيا عزمهم العمل المشترك لإطلاق حملة دولية للدفاع عن هؤلاء الشباب الرياضي، تحت شعار “الهجرة من أجل الرياضة ليست جريمة”.