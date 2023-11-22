إطلاق حملة لمصادرة أسطوانات غاز الطهي غير المطابقة للمواصفات

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء، أنها ستتخذ حزمة من التدابير لمنع انتشار أسطوانات غاز الطهي غير المطابقة للمواصفات.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن هذه الخطوة ستجرى بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي وهي تستهدف محلات وأسواق المواد المنزلية جملة وقطاعي؛ لمنع بيع أسطوانات الغاز أو تداولها ومصادرتها للحيلولة دون استخدام المواطنين لهذه الأسطوانات داخل المنازل.

ونبهت الوزارة المواطنين إلى الحرص على عدم شراء هذه الأسطوانات غير الآمنة؛ حرصًا على سلامتهم.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات جاءت على خلفية وقوع حوادث خطيرة نتيجة انفجار أسطوانات الغاز غير المطابقة للمواصفات وتسببت في تعرض المواطنين لحالات إصابة بالحروق.