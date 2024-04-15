إطلاق حملة «هبة الحياة» للتبرع بالأعضاء

أطلقت منظمة التبرع بالأعضاء اليوم الاثنين، حملة “هبة الحياة” بالتعاون مع مراقبة التربية والتعليم ببلدية مصراته.

وأعرب وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، موسي المقريف، عن تمنياته بالشفاء لمن يعانون أمراضا مُزمنة، مشيداً بجهود المنظّمة ومعبرا عن دعم الوزارة لها في إقامة البرامج التّوعوية التثقِيفية، التي تهدف إلى رفعِ مستوى الوعِي بين التلاميذ والطلاب مِن أَجلِ مجتمع صحّي مُستدام.

يشار إلى أن منظّمة دعم التبرع بِالأعضاء مُنظّمة أهلية غير حُكومية ذات طبيعة خاصة، تأسّست في سبتمبر من العام 2021م لِرفع المُعاناة على مرضى الفشل الكلوي.