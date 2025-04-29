إطلاق حواسب لوحية وهواتف جديدة بمواصفات قوية وتصميم أنيق

أعلنت شركة “از تي ايZTE” عن إطلاق حاسبها اللوحي الجديد Nubia Tablet Pro، في خطوة تعكس طموحها للدخول بقوة إلى سوق الأجهزة اللوحية العاملة بنظام أندرويد، عبر جهاز يجمع بين التصميم الأنيق والمواصفات التقنية المتقدمة.

وبحسب الشركة، يتميز الحاسب بهيكل أنيق مصنوع من الألمنيوم المتين، بأبعاد (253.3×164.6×7.3 ملم) ووزن يبلغ 523 غراماً، ويأتي مزوّداً بقلم ذكي للكتابة والرسم والتحكم بالتطبيقات.

ووفق الشركة، يحمل الجهاز شاشة IPS LCD قياسها 10.9 بوصة، بدقة (2880×1800) بيكسل، وتردد 144 هرتز، مع كثافة عرض تقارب 312 بيكسل لكل إنش، ما يوفّر تجربة مشاهدة غنية وسلسة.

وبحسب الشركة، يعمل Nubia Tablet Pro بنظام Android 15، ويعتمد على معالج Snapdragon 8 Gen 3 القوي، ومعالج رسوميات Adreno 750، كما يوفّر خيارات ذاكرة وصول عشوائي بحجم 8 أو 12 غيغابايت، وسعات تخزين داخلية تبدأ من 256 غيغابايت وتصل حتى 1 تيرابايت.

وفيما يخص الكاميرات، قالت الشركة: “زُوّد الحاسب بكاميرا خلفية بدقة 13 ميغابكسل، وأخرى أمامية بدقة 20 ميغابكسل، مناسبة لمكالمات الفيديو وتسجيل مقاطع بدقة FHD بمعدل 30 إطاراً في الثانية”.

وأضافت: “يحتوي الجهاز على أربعة مكبرات صوت تدعم تقنيات Snapdragon Sound، كما يضم منفذ USB Type-C 3.2، ويدعم تقنيات Bluetooth الحديثة، بالإضافة إلى بطارية بسعة 10,100 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع باستطاعة 66 واط”.

موتورولا تكشف عن هاتف قابل للطي بمواصفات رائدة وتقنيات متطورة

في خطوة تعكس عودتها القوية إلى سوق الهواتف القابلة للطي، كشفت شركة موتورولا رسمياً عن هاتفها الجديد Razr 60 Ultra، والذي جاء بمواصفات تقنية متقدمة تجعله منافساً قوياً لأفضل الهواتف القابلة للطي في السوق حالياً.

ووفق الشركة، يتميّز الهاتف بهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP48، مع أبعاد تبلغ 171.5×74×7.2 ملم ووزن قدره 199 غراماً، ما يجعله من أنحف وأخف الأجهزة في هذه الفئة.

وبحسب الشركة، يأتي Razr 60 Ultra بشاشة رئيسية مرنة من نوع Foldable LTPO AMOLED، بقياس 7.0 بوصات، وبدقة 1224×2912 بكسل، مع معدل تحديث يبلغ 165 هرتز وسطوع يصل إلى 4500 شمعة/البوصة، بالإضافة إلى دعم تقنية Dolby Vision لتجربة عرض فائقة الجودة، أما الشاشة الخارجية، فهي من نوع LTPO AMOLED، بقياس 4 بوصات، وبدقة 1272×1080 بكسل، بكثافة 417 بكسل/البوصة، ومحمية بزجاج Gorilla Glass Ceramic المقاوم للصدمات والخدوش.

ووفق الشركة، يعمل الهاتف بنظام أندرويد 15، ويعتمد على معالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite المُصنّع بتقنية 3 نانومتر، مدعوماً بمعالج رسوميات Adreno 830، ما يضمن أداءً سلساً وسريعاً في مختلف المهام، ويتوفر الجهاز بذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 غيغابايت، مع خيارات تخزين داخلي بسعة 512 غيغابايت أو 1 تيرابايت.

وفي ما يخص التصوير، قالت الشركة: “زُوّد الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة (50+50) ميغابكسل قادرة على تصوير فيديوهات بجودة 8K، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 50 ميغابكسل تضمن صوراً عالية الوضوح”.

وأضافت: “يضم الهاتف مجموعة من المزايا المتقدمة، منها دعم شريحتي اتصال، ومنفذ USB Type-C، وتقنية NFC، ومستشعر بصمة مدمج، إلى جانب دعم Bluetooth 5.4، كما يحتوي على بطارية بسعة 4700 ميلي أمبير/ساعة تدعم الشحن السريع بقوة 68 واط، بالإضافة إلى إمكانية الشحن اللاسلكي بقوة 30 واط”.