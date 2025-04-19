إطلاق «حواسيب وهواتف» جديدة بمواصفات منافسة

كشفت شركة “موتورولا”، “عن حاسبها اللوحي الجديد الذي حصل على مواصفات ممتازة، تجعله منافسا قويا في عالم أجهزة أندرويد”.

وبحسب الشركة، “حصل حاسب Moto Pad 60 Pro على هيكل مصنوع من الألمنيوم والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، أبعاده (291.8/189.1/6.9) ملم، وزنه 620 غ، وحصل على قلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة، وشاشته جاءت IPS LCD، مقاسها 12.7 بوصة، دقة عرضها (2944/1840) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، معدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا”.

ووفق الشركة، “يعمل الجهاز بنظام Android 14 قابل للتحديث، ومعالج Mediatek Dimensity 8300، ومعالج رسوميات Mali G615-MC6، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC، والكاميرا الأساسية له أتت بدقة 13 ميغابيكسل، وجهّزت بعدسة للتصوير العريض، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 8 ميغابيكسل، توثق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية”.

وبحسب الشركة، “حصل الحاسب على مكبرات صوت عالية الأداء من JBL، وعلى أنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومنفذ USB Type-C 3.2، وتقنيات Bluetooth 5.3، وبطارية بسعة 10200 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط”.

هاتف جديد لشبكات الجيل الخامس

كشفت شركة “هونر Honor”، “عن هاتفها الجديد المجهز بتقنيات ممتازة، والذي يوفر للمستخدم اتصالا سريعا مع شبكات 5G الخلوية”.

وبحسب الشركة، “حصل هاتف Honor Play 60 على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64 ، أبعاده (164/75.6/8.4) ملم، وزنه 197 غ، ووشاشته جاءت TFT LCD، مقاسها 6.61 بوصة، دقة عرضها (1604/720) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 266 بيكسل/الإنش تقريبا”.

ووفق الشركة، “يعمل الهاتف بنظام Android 1 مع واجهات MagicOS 9، ومعالج Mediatek Dimensity 6، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت، وكاميرته الأساسية أتت بدقة 13 ميغابيكسل، توثق فيديوهات FHD بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 5 ميغابيكسل”.

وبحسب الشركة، “حصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنيات Bluetooth 5.3، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 15 واط، وسيطرح في الأسواق العالمية بسعر 150 يورو تقريبا”.