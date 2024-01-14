إطلاق خدمة الاستعلام الوطني حول إصلاح سياسة دعم المحروقات

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية عن إطلاق مركز الاتصال المحلي 1415 التابع لوزارة الحكم المحلي خدمة الاستعلام الوطني حول إصلاح دعم المحروقات، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة في حدث التحول الرقمي بقطاع الحكم المحلي بتاريخ الرابع من ديسمبر الماضي، والذي طلب فيه استعلام رأي الليبيين حول هذا الملف المهم، وأن يفتح حوار مجتمعي حول خطة حكومة الوحدة الوطنية للتعامل مع هذا الملف.

وبحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للحكومة على فيسبوك، فقد تضمنت المرحلة الأولى من الاستعلام الوطني، إرسال أكثر من 561 ألف رسالة نصية لهواتف المواطنين، تضمنت رابط يُمكن المواطنين من التفاعل مع الأسئلة المطروحة.

كما باشر مخاتير المحلات في جميع مناطق ليبيا الذين يتجاوز عددهم 1200 مختار محلة، بالتواصل مع المواطنين في نطاق محلاتهم وتعبئة نموذج الاستعلام الوطني، وسط تفاعل واسع بين المواطنين للمشاركة بالحوار المجتمعي الساعي لإيجاد حلول لمعالجة ملف الدعم على المحروقات.

وأفاد مدير مركز الاتصال المحلي أيمن بلقاسم بأن فرق متخصصة بالمركز قد باشرت إجراء المكالمات الهاتفية المباشرة مع المواطنين من مختلف مناطق ومدن ليبيا، والعمل ميدانياً عبر انتشار عدد من الفرق للتواصل بشكل مباشر وإجراء المقابلات الشخصية مع المواطنين، وأضاف بأن منتدى عضوات المجالس البلدية، ومكاتب تمكين المرأة بالبلديات باشرت توزيع نماذج الاستعلام الوطني على المواطنات بنطاق البلديات.

ووفقاً لتصريح مدير المركز، فقد بدأت مديريات شؤون الإصحاح البيئي توزيع وتعبئة نماذج الاستعلام الوطني لأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية، حيث يمثلون فئة مهمة بالمجتمع يجب أن يكون لها رأي في مسألة اصلاح سياسة دعم المحروقات بليبيا.

وأهاب مركز الاتصال المحلي 1415 بكافة المواطنين التفاعل مع الاستعلام الوطني وإبداء آرائهم تحت شعار “شارك برأيك.. بصنع القرار“.

يُذكر أن وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، أصدر في 23 مايو 2023م قراراً بتشكيل لجنة فنية تتولى إعداد آلية استبدال دعم المحروقات إلى الدعم النقدي، وفق رؤية حكومة الوحدة الوطنية لتحسين مستوى الخدمات.

كما قدم صندوق النقد الدولي، في مارس الماضي، 3 توصيات إلى مصرف ليبيا المركزي في ختام مشاورات احتضنتها العاصمة التونسية، تشمل ضرورة تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على النفط مصدرًا وحيدًا للإنفاق، وتنفيذ إصلاحات في مجال الدعم وبالأخص في دعم المحروقات.

مركز الاتصال المحلي 1415 يُطلق الاستعلام الوطني حول إصلاح سياسة الدعم على المحروقات. أطلق مركز الاتصال المحلي 1415… تم النشر بواسطة ‏Government of National Unity حكومة الوحدة الوطنية‏ في السبت، ١٣ يناير ٢٠٢٤