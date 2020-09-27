أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، عن إطلاق خدمة تطبيق “الداخلية موبايل” بشكل رسمي صباح اليوم الأحد، ليكون متاح على جميع أجهزة الهواتف المحمولة.

وأفادت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن التطبيق يقدم خدمات لكافة المواطنين، ويُتيح لهم إرسال البلاغات إلى وزارة الداخلية، ليتسنى للوزارة متابعة البلاغ واتخاذ الإجراءات الازمة، وكما توجد خدمة تقييم مكونات وزارة الداخلية من ناحية جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما يشمل التطبيق عرض أرقام هواتف الطوارئ الاتصال والتبليغ عن الحالات الحوادث الطارئة ليتم تقديم الخدمة والتواصل مع الجهات ذات العلاقة، وتقديم الخدمات الإلكترونية سواء إرسال النماذج الإلكترونية مثل مستندات الأحوال المدنية وطلب موعد لإصدار جواز السفر، وعرض للأخبار والمستجدات من القنوات الرسمية بوزارة الداخلية.

ويمكن من خلال التطبيق معرفة عناوين مكونات وزارة الداخلية من مراكز شرطة ومكاتب الأحوال المدنية وفروع مصلحة الجوازات، وارسال التنبيهات للمواطنين وذلك لتوعية المواطن مثل (تنبيه القاطنين جنوب طرابلس من العودة لمنازلهم وذلك لانتشار الألغام بالمنطقة، أو تنبيهات إدارة المرور بإغلاق الطرق وتنبيهات تغيير إجراءات المستندات الخاصة بالأحوال المدنية، والعديد من التنبيهات التي تهم المواطنين).

إطلاق خدمة تطبيق الداخلية موبايل بشكل رسميتم صباح اليوم الأحد الموافق 27 سبتمبر 2020م إطلاق خدمة تطبيق الداخلية موبايل… Gepostet von ‎وزارة الداخلية الليبية‎ am Sonntag, 27. September 2020

تنوه وزارة الداخلية للسادة المواطنين بأنه يمكنهم تحميل تطبيق الداخلية موبايل على هواتفهم عن طريق الرابط التالي…#الداخلية_موبايل#وزارة_الداخلية#حكومة_الوفاق_الوطني Gepostet von ‎وزارة الداخلية الليبية‎ am Sonntag, 27. September 2020