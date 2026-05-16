إطلاق خدمة جديدة لعملاء «مصرف شمال إفريقيا»

أعلن مصرف شمال أفريقيا عن إطلاق خدمة تمويلية جديدة تحمل اسم “سلفني بزيادة +” عبر تطبيق ناب موبايل، وذلك ضمن حزمة خدماته الرقمية الموجهة لعملاء المصرف.

وأوضح المصرف أن الخدمة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتتيح للعملاء الحصول على تمويل بقيمة أكبر من القرض الحسن بدون فوائد، مع إمكانية سداد مرن يمتد حتى 8 أشهر.

وتتوفر الخدمة ضمن ثلاث باقات تمويلية بقيم 2000 و4000 و6000 دينار ليبي، ما يمنح العملاء خيارات متعددة بحسب احتياجاتهم المالية.

وبيّن المصرف أن الاستفادة من الخدمة تتطلب تحويل المرتب بشكل منتظم لمدة لا تقل عن 6 أشهر، إضافة إلى أن يكون العميل قد استفاد سابقاً من خدمة “سلفني” وسدد أقساطها ثلاث مرات.

وأكد مصرف شمال أفريقيا أن خدمة “سلفني بزيادة +” متاحة طوال أيام السنة عبر تطبيق ناب موبايل، وليس فقط في المناسبات أو الأعياد، في إطار توجهه لتوسيع الحلول المصرفية الرقمية وتعزيز سهولة الوصول إلى التمويل.