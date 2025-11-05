إطلاق خدمة «صحة قيد الشركة» الالكترونية بالتعاون بين وزارتي الاقتصاد والخارجية

في إطار جهود التحول الرقمي التي تنفذها مصلحة السجل التجاري، أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة بعنوان “رسالة موجهة إلى وزارة الخارجية بشأن صحة قيد الشركة”، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية.

وتهدف هذه الخدمة إلى تسهيل إجراءات التصديق والتعامل مع الجهات الدولية، من خلال إصدار رسالة إلكترونية تؤكد صحة البيانات المسجلة للشركات في السجل التجاري، دون الحاجة إلى الإجراءات الورقية التقليدية.

وأكدت المصلحة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير الخدمات وتحسين جودتها، وتعزيز التنسيق بين الجهات الرسمية، بما يسهم في دعم بيئة الأعمال في ليبيا وتيسير تعامل الشركات المحلية مع السفارات والمؤسسات الدولية في مجالات التعاقد والتوثيق والتمثيل القانوني.

وأوضحت أن الخدمة متاحة حالياً عبر المنظومة الإلكترونية للسجل التجاري، مع استمرار العمل على تطوير المزيد من الحلول الرقمية الذكية التي تلبي تطلعات أصحاب الأعمال وتواكب مسار التحول الرقمي في الدولة.