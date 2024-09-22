إطلاق خدمة «عرض أوراق الإجابة» لطلاب الشهادة الثانوية

أطلق المركز الوطني للامتحانات، عبر موقع نتائج الامتحانات، “خدمة عرض أوراق إجابة امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للراسبين في الدّور الثاني”.

وأكد المركز أنه “بإمكان الطلبة وأولياء أمورهم الآن مراجعة أوراق إجاباتهم والتأكد من الدرجات المتحصلين عليها بالامتحانات من خلال خانة (عرض أوراق الإجابة) والاطلاع على أوراق إجابة المواد ومقارنتها بالإجابة الصحيحة إذ ترمز (ط) إلى إجابة الطالب فيما ترمز (ص) إلى الإجابة الصحيحة”.

وبين أنه “بإمكان أي طالب لديه طعن التوجه إلى مكتب الامتحانات بمراقبة التربية والتعليم التابع لها”.

وقال المركز “من ضِمن الشروط قبول الطعن المُحدّد بالمادة، والفقرة، والإثبات مرفقاً بنسخة من ورقة الأسئلة، ونموذج الإجابة، وتقرير التوضيح بالدّلائل”، مؤكّداً “رفضه الطعون المقدّمة في كل المواد، وكل الأسئلة دون تحديد الخطأ في المادة، والسؤال المراد الطعن في إجابته”.

يذكر أنه يمكن متابعة خِدمة عرض أوراق الإجابة، وذلك على نفس رابط إعلان النّتيجة: http://‏ https://finalresults.nec.gov.ly، وكان المركز الوطني للامتحانات، أعْلن في وقت سابق، نتائج الدّور الثاني لِشهادة إتمام مرحلة التّعليم الثانوي.