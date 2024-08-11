إطلاق خدمة «عرض أوراق الإجابة» لطلبة الشهادة الثانوية

أطلق المركز الوطني للامتحانات، عبر موقع نتائج الامتحانات، “خدمة عرض أوراق إجابة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي”.

وأكد “مكتب التواصل والإعلام” بالمركز، “أنه بإمكان الطلبة وأولياء أمورهم الآن مراجعة أوراق إجاباتهم والتأكد من الدرجات المتحصلين عليها بالامتحان من خلال خانة (عرض أوراق الإجابة) والاطلاع على أوراق إجابة المواد ومقارنتها بالإجابة الصحيحة إذ ترمز (ط) إلى إجابة التلميذ فيما ترمز (ص) إلى الإجابة الصحيحة”.

وبين أنه “بإمكان أي (طالب) لديه طعن التوجه إلى مكتب الامتحانات بمراقبة التربية والتعليم التابع لها، على أن تقبل الطعون في درجات الامتحان فقط”.

يذكر أن رابط إعلان النتيجة هو: https://finalresults.nec.gov.ly/.

المركز الوطني للامتحانات يطلق خدمة عرض أوراق الإجابة لطلبة الشهادة الثانوية 9 أغسطس 2024 – أطلق المركز الوطني… تم النشر بواسطة ‏المركز الوطني للامتحانات ليبيا‏ في الجمعة، ٩ أغسطس ٢٠٢٤