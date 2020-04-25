إطلاق خط تجاري بين مينائي صفاقس وطرابلس

هذا الخط البحري الجديد من شأنه دعم جهود المصدرين التونسيين والأجانب. [الوطنية التونسية]

أعلنت وزارة النقل واللوجستيك التونسية، عن انطلاق الخط البحري الرابط بين ميناء صفاقس وميناء طرابلس في ليبيا اليوم السبت.

وأوضحت الوزارة في منشور لها، أن سفينة أبحرت من صفاقس محملة بـ300حاوية ومن المنتظر أن تستغرق الرحلة التجارية 24ساعة، وتعود على إثرها الباخرة إلى صفاقس لتبحر من جديد يوم 4 مايو القادم.

ونوهت بأن هذا الخط البحري الجديد من شأنه دعم جهود المصدرين التونسيين والأجانب في إطار بحثهم عن أسواق جديدة لترويج منتوجاتهم و بضائعهم.

وأشارت وزارة النقل واللوجستيك التونسية إلى سعيها لفتح هذا الخط البحري لمزيد تأمين تدفق البضائع بين تونس وليبيا ولإسناد الحركية الاقتصادية بين البلدين خاصة وأن النقل البحري بما يقدمه من خدمات للاقتصاد الوطني، لم يتوقف عن العمل بل واصل نشاطاته توريدا وتصديرا خلال هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به تونس وسائر دول العالم.

وتحرص الوزارة التونسية على أن يتكثف حجم المبادلات التجارية مع ليبيا عبر ميناء صفاقس لما للنقل البحري من إيجابيات من حيث السعة الكبيرة للبواخر مما يمكّن من شحن كميات هامة من البضائع فضلا عن تخفيف الاكتظاظ على الطرقات خاصة بعد الإجراءات المتخذة على مستوى المعابر الحدودية البرية مؤخرا.

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