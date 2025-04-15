إطلاق دفعة حواسب جديدة لشركات شهيرة.. ميزات غير مسبوقة

بدأت شركة “MSIام اس أي”، “بطرح حاسبها الجديد الذي صنف كواحد من أفضل الحواسب المحمولة المخصصة للمصممين ومحبي ألعاب الفيديو الإلكترونية”.

وبحسب الشركة، “يأتي حاسب Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth بهيكل مميز التصميم، ويوفر لمحبي ألعاب الفيديو أفضل التقنيات ليقدم سرعة كبيرة في الأداء وتجربة لعب مميزة، وحصل الجهاز على شاشة Mini-LED بمقاس 18 بوصة يمكن طيها بزاوية 180 درجة، أبعادها “16:10″، دقة عرضها (3840/2400) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، وجهّز بمكبرات صوت عالية الأداء، ولوحة مفاتيح مجهزة بإضاءة داخلية”.

ووفق الشركة، “يتمتع هذا الحاسب بأداء جبار بفضل معالج Intel Core Ultra 9 285HX المتطور الذي حصل على 24 نواة، ومعالج رسوميات Nvidia GeForce RTX 5090، وذواكر وصول عشوائي بسعة 64 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية بسعات تصل إلى 4 تيرابايت”.

وبحسب الشركة، “يعمل الحاسب بنظام “ويندوز-11″، ودعم بتقنيات Bluetooth 5.4، وحصل على شرائح موديم لتوفير الاتصال السريع بشبكات Wi-Fi 7، وسيطرح في الأسواق العالمية بسعر 5000 دولار تقريبا”.

إطلاق حاسب “سامسونغ” المصفح الجديد

كشفت شركة “سامسونغ”، “عن جيل جديد من الحواسيب اللوحية، حيث يتميز بهيكل متين مقاوم للصدمات ومواصفات عالية الجودة تناسب المهام الاحترافية وتصميم عملي للتنقل والعمل الميداني”.

ووفق الشركة، “حصل حاسب Galaxy Tab Active5 Pro على هيكل مقاوم للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، وجاء مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68، وأتى بأبعاد (242.9/170.2/10.2) ملم، ووزنه 680غ، وشاشته جاءت TFT LCD بمقاس 10.1 بوصة، دقة عرضها (1920/1200) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 224 بيكسل/الإنش تقريبا، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass Victus المضاد للصدمات والخدوش”.

وبحسب الشركة، “يعمل الحاسب بنظام أندرويد-15، ومعالج Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 ، ومعالج رسوميات Adreno 710، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC”، وكاميرته الأساسية أتت بدقة 12 ميغابيكسل، توثق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل”.

وبحسب الشركة، “حصل الجهاز على مكبرات صوت مزودة بتقنيات Dolby Atmos، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 3.2، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 10100 ميلي أمبير”.