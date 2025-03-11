إطلاق «روبوتات» للقيام بمهام العالم الحقيقي!

أطلقت شركة “أجيبوت”، “نموذجاً عاماً “للذكاء الاصطناعي” يمكنه تمكين الروبوتات الشبيهة بالبشر من فهم المهام وتنفيذها في العالم الحقيقي بسرعة”.

وكشفت الشركة الناشئة التي تتخذ من شنغهاي مقراً لها عن (GO-1) «Genie Operator-1»، وهو “نموذج أساسي مصمم ليكون بمثابة دماغ عام للروبوتات الشبيهة بالبشر لمساعدتها على التعلّم والتكيف بسرعة”، وفقاً لبيان صادر عن الشركة يوم الاثنين.

وقالت شركة “أجيبوت”، في البيان: “لن تقتصر الروبوتات على المختبرات، ولكنها ستتكيّف مع بيئة العالم الحقيقي المتغيرة، وستكون قادرة على فهم التعليمات باللغة الطبيعية وأداء التفكير، بدلاً من الاقتصار على الروتين المبرمج مسبقاً”.

ووفق الشركة، “يعتمد “GO-1” على نماذج لغة الرؤية التي تغذّي كميات هائلة من الصور ومقاطع الفيديو للروبوتات، حتى تتمكّن من فهم الأفعال البشرية بشكل أفضل، وتساعد خوارزميات التخطيط والعمل الروبوت على رسم الخطوات وأداء الحركات لتحقيق المهام المطلوبة”، وفقاً للشركة.

وأضافت الشركة أن “النظام يمكنه التعلّم من مقاطع فيديو لبشر يقومون بأنشطة، والتعميم بسرعة من كمية صغيرة من بيانات التدريب، مما يخفّض الحاجز أمام ما يُسمّى “الذكاء المجسد”.

وقالت أجيبوت، “إن اختباراتها أظهرت كيف حققت الروبوتات الشبيهة بالبشر مع نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد تحسينات ملحوظة في مهام؛ مثل: سكب الماء، وتنظيف الطاولات، وإعادة تخزين المشروبات”.

ويأتي إصدار “أجيبوت” الجديد في الوقت الذي تتسابق فيه شركات الروبوتات الأخرى “لترقية الدماغ المدعوم بالذكاء الاصطناعي في الروبوتات الشبيهة بالبشر، مع تكثيف المنافسة بين اللاعبين المحليين والأجانب في الصناعة الناشئة.”

و”أجيبوت” هي “واحدة من أحدث مجموعة من شركات الروبوتات الصينية التي تجذب انتباه الصناعة”.