إطلاق «ساعة ذكية» بمواصفات متطورة وابتكار تقنية جديدة لـ«شحن الهواتف»

أعلنت شركة “هونر Honor“، “عن ساعتها الجديدة التي صممت لتنافس أفضل الساعات الذكية من حيث المواصفات والأداء”.

وبحسب الشركة، “حصلت الساعة على هيكل أنيق التصميم مصنوع من التيتانيوم، مقاوم للماء والغبار وفق معيار 5 ATM، وزنه 51.8 غ، وشاشاتها أتت من نوع AMOLED، مقاسها 1.5 بوصة، دقة عرضها (466/466) بيكسل، معدل تحديثها 60 هيرتز، وحميت بزجاج الياقوت المقاوم للصدمات والخدوش، وأكثر ما يميز الساعة أيضا هو بطاريتها التي أتت بسعة 480 ميلي أمبير، والتي تكفيها لتعمل 15 يوما بالشحنة الواحدة”.

وبحسب الشركة، “حصلت الساعة على تطبيقات للتشجيع على الرياضة فيها 100 وضع رياضي مختلف، وزوّدت بحساسات لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجة في الدم، وحصلت على ميزة “التقرير الصباحي” التي تعطي المستخدم بيانات تفصيلية عن نشاطاته البدنية ومعدلات نومه في اليوم السابق، كما زودت الساعة بتقنيات Bluetooth 5.2 ، وتقنية الشحن اللاسلكي للبطارية، وتقنية Quick Health Scan لإجراء تخطيط للقلب، ويمكنها الاقتران مع مختلف أنواع الهواتف والأجهزة الذكية التي تعمل بأنظمة Android 9.0 والإصدارات الأحدث وأنظمة iOS 13.0 والإصدارات الأحدث”.

تقنية جديدة لشحن الهواتف بالطاقة الشمسية

كشفت “شركةInfinix”، “عن نموذج لهاتف ذكي جهّز بتقنية جديدة للشحن من خلال الطاقة الشمسية”.

وبحسب الشركة، “يحتوي نموذج الهاتف الذي كشف عنه على لوحة شمسية صغيرة في الجزء الخلفي من هيكله، وأطلقت Infinix على هذه التقنية اسم SolarEnergy-Reserving، وهي تعتمد على خلايا شمسية مصنوعة من مادة البيروفسكايت، تعتبر أخف وزنا وأقل تكلفة بالتصنيع مقارنة بالخلايا الشمسية التقليدية المصنوعة من السيليكون”.

وأشار الخبراء “إلى أن الخلايا الشمسية الجديدة تدعم تقنية Maximum Power Point Tracking التي توفر أقصى استفادة من الطاقة الشمسية، وتمنع ارتفاع حرارة الأجهزة أثناء التعرض المباشر للشمس، وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن التقنية المذكورة يمكن استخدامها حاليا مع الهواتف الذكية لتوفر شحنا للبطاريات بقوة تصل إلى 2 واط، وبالإضافة إلى نموذج الهاتف المذكور استعرضت Infinix أيضا جيلا جديدا من الهواتف الذكية المزودة بلوحة خلفية عليها شاشة E Ink، إذ يمكن استعمال هذه الشاشات لقراءة الكتب الإلكترونية والإشعارات والرسائل التي تصل إلى الهاتف”.