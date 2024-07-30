إطلاق سراح المواطن «قاجة» المحتجز في السعودية

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن المواطن الليبي عبد الرحمن قاجة المحتجز لدى السلطات السعودية منذ شهر رمضان الماضي بناء على مذكرة التوقيف الصادرة بحقه من قبل الشرطة الدولية بتونس.

وتقدمت الوزارة في بيان لها، بالشكر والتقدير للحكومتين التونسية والسعودية لتعاونهم مع الحكومة الليبية ووزارة الداخلية.

كما أكدت وزارة الداخلية بأنها تعمل على متابعة أوضاع كافة المواطنين الليبيين الموقوفين إجرائيا لدى دول أخرى بالتعاون مع المؤسسات والوزارات المعنية.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية إلغاء مذكرة التوقيف الصادرة بحق المواطن الليبي عبد الرحمن قاجة من قبل السلطات التونسية.

وأوضحت الوزارة أن عملها جاء بناء على تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، مشيرة إلى أن التواصل مع السلطات التونسية كان عن طريق مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية بالوزارة، مؤكدة أن العمل جار لإرجاع المواطن المحتجز لدى السلطات السعودية بالتنسيق معها.