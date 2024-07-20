إطلاق سراح رئيس المجلس الأعلى لقبائل فزان

أعلن المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان، اليوم السبت، إطلاق سراح رئيس المجلس الشيخ علي مصباح أبوسبيحة بعد 3 أشهر على اعتقاله من قبل قوات حقتر.

وعبر المجلس عن شكره وتقديره لكل من ساهم في إطلاق سراح أبوسبيحة من كافة المناطق الليبية.

وأعرب أبوسبيحة بعد إطلاق سراحه في تسجيل مصور عن امتنانه وتقديره لكل مستقبليه الذين تحملوا عناء السفر لزيارته والاطمئنان عليه.

#عاجل ||كلمة الشيخ علي مصباح ابوسبيحة رئيس المجلس الأعلى لقبائل بعد الإفراج عنه اليوم بعد اعتقاله لأكثر من 3 أشهر. تم النشر بواسطة ‏قلم القائد الرئيسية‏ في السبت، ٢٠ يوليو ٢٠٢٤