إطلاق «سماعات لاسلكية جديدة» بمواصفات مميزة.. وهذا سعرها!

كشفت شركة “هونرHonor”، عن “سماعاتها اللاسلكية الجديدة التي بمواصفات مميزة”.

وأشارت شركة “هونر”Honor، “لى أن سماعة EarBuds X8 ستقدم للمستخدم تجربة صوتية مميزة بفضل حصولها على غشاء مطلي بالتيتانيوم قطره 10 ملم، وهذه التقنية أهّلت السماعة للحصول على شهادة Golden Ear Product من جمعية صناعة الصوتيات الإلكترونية الصينية”.

وبحسب الرشكة، “تأتي كل سماعة من سماعات EarBuds X8 بوزن 3.8 غ فقط، كما جهّزت بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP54، وحصلت على بطاريات داخلية تكفيها لـ9 ساعات بالشحنة الكاملة، ودعمتها Honor بتقنية الشحن السريع، إذ يمكن للسماعات أن تعمل 3 ساعات عند شحنها لمدة 10 دقائق”.

ووفق الشركة، “تدعم EarBuds X8 ميزة الاقتران بجهازين بنفس الوقت، كما تدعم ميزة الاقتران السريع بالأجهزة Google Fast Pair، وحصلت على ميزات عزل الضوضاء الخارجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتوفر للمستخدم تجربة ممتازة أثناء إجراء المكالمات”.

هذا وأعلنت شركة “هونر”Honor، أن “سماعاتها ستتوفر في الأسواق العالمية قريبا بسعر 40 دولارا تقريبا”.