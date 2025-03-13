إطلاق «شاشات وحواسيب وهواتف» مميزة وبتقنيات «غير مسبوقة»!

أعلنت شركة “اسوز Asus“، “عن ثلاث شاشات جديدة مزودة بتقنية الهواء من الغبار والملوثات”.

وأشارت الشركة، “إلى أن شاشاتها الجديدة حصلت على وحدة “تأين الهواء” والتي ثبتت على واجهتها الخلفية، والتي يمكنها تنقية ما يصل إلى 90 % من الغبار والملوثات في الهواء مع منطقة حجمها 1 متر مكعب، وتأتي أصغر شاشتين VU249HFI-W وAsus VU279HFI-W بمقاس 23.8 و17 بوصة، وتتطابق من حيث المواصفات تقريبا، فقد أتت بأبعاد “16:9″، وتردد يعادل 100 هيرتز، ودقة “FHD.

وبحسب شركة “اسوز Asus”، “الشاشة الأكبر Asus VU34WCIP-W فأتت من نوع IPS، مقاسها 34 بوصة، ترددها 100 هيرتز، دقتها (3440/1440) بيكسل، معدل سطوعها يعادل 300 شمعة/م تقريبا، وتتمتع جميع الشاشات الثلاث بنفس وقت الاستجابة MPRT الذي يبلغ 1 مللي ثانية و16.7 مليون لون عرض، وتم تثبيت مؤين الهواء في الشاشات الجديدة على اللوحة الخلفية، وبحسب المطورين فإن هذه التقنية ستكون مفيدة للمستخدمين في المناطق ذات جودة الهواء السيئة أو في المكاتب ذات التهوية غير الجدية”.

وبحسب صحيفة “ميل”، “ستباع الشاشة الأصغر حجما بسعر 130 دولارا تقريبا، والشاشة بمقاس 27 بوصة ستباع بسعر 160 دولارا، أما الشاشة بمقاس 34 بوصة فستباع بسعر 360 دولارا تقريبا”.

هاتف أندرويد عملي ورخيص الثمن

أعلنت شركة ” HTC”، “عن هاتفها الذكي الجديد الذي يتوقع أن يعيدها للمنافسة في أسواق أجهزة أندرويد بسبب مواصفاته الجيدة وسعره الرخيص نسبيا”.

وبحسب الشركة، “حصل هاتف Wildfire E5 Plus الجديد على هيكل بتصميم بسيط وأنيق، أبعاده (168.4/77.9/9.5) ملم، وزنه 218 غ، وشاشته أتت IPS LCD، مقاسها 6.75 بوصة، دقة عرضها(1600/720) بيكسل، ترددها 120 هيرتز/ كقافتها 260 بيكسل/الإنش تقريبا”.

ووفق الشركة، “يعمل الجهاز بنظام Android 14، ومعالج Unisoc T606، ومعالج رسوميات Mali-G57 MP1، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC، وكاميرته الأساسية أتت ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، توثق فيديوهات microSDXC بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 16 ميغابيكسل”.

وبحسب الشركة، “حصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية، ومنفذ 3.5 لمل للسماعات، وتقنيات Bluetooth 5.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، وسيطرح بلونين أساسيين هما الأزق والرمادي، وستبدأ أسعاره من 90 يورو تقريبا”.

أول حاسب محمول في العالم مزود بنظام تبريد مائي

كشفت شركة “UHPILCL” الصينية، “عن أول حاسب محمول مزود بمنظومة تبريد تعتمد على الماء”.

وبحسب الشركة، فإن “الحاسب الجديد حصل على معالج رسوميات من نوع Nvidia RTX 5090، وبفضل نظام التبريد المائي سيقدم هذا المعالج قدرات ممتازة، ليكون هذا الجهاز من أفضل الحواسب المحمولة المخصصة لعشاق الألعاب الإلكترونية، وعند تفعيل وضعية ترشيد استهلاك الطاقة فإن بطارية الحاسب ستكفيه ليعمل لمدة 3 ساعات بالشحنة الواحدة”.

ونوه الخبراء في الشركة، إلى “أن المكونات الأساسية في هذا الحاسب ستكون قابلة للاستبدال، بما في ذلك معالج الرسوميات، وذواكر الوصول العشوائي، وأقراص التخزين الداخلية من نوع SSD”.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن “الحاسب الجديد يزن نحو 4.3 كلغ، وحصل على شاشة بمقاس 17 بوصة، ترددها 120 هيرتز، تعرض الفيديوهات بدقة 3K، وزوّد الحاسب بمعالج AMD Ryzen 9 9950X3D، وذواكر وصول عشوائي بسعة 32 غيغابايت، و6 مكبرات صوت عالية الأداء، ومنفذ DisplayPort، ومنفذ HDMI، ومنفذ Thunderbolt 4، ومنفذ x USB Type-C، و3 منافذ USB 3.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات”.