إطلاق صاروخ باليستي.. كوريا الشمالية تتعهد بالردّ على سياسة واشنطن العدائية

أعلنت سيئول اليوم أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا واحدًا على الأقل باتجاه مياهها الشرقية.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن الجيش رصد عملية الإطلاق، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، مؤكدة أنها تجري حاليًا تحليلاً حول نوع الصاروخ ومسافة تحليقه.

ويأتي هذا الإطلاق بعد 16 يومًا من إطلاق صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه الشمال الشرقي في 22 أكتوبر، قبيل استضافة كوريا الجنوبية لقمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ وزيارة الرئيس الأمريكي آنذاك.

ويعد هذا الإطلاق السابع لكوريا الشمالية هذا العام، والثاني منذ تولي إدارة لي جيه ميونغ في يونيو الماضي، كما يأتي بعد يوم من إدانة بيونغ يانغ للعقوبات الأمريكية الأخيرة على 8 أفراد وكيانين كوريين شماليين بتهمة غسل الأموال المرتبطة بالجرائم الإلكترونية، وانتقادها لسياسة واشنطن العدائية وتعهدها بالرد بطريقة مماثلة.