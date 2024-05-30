إطلاق عملية أوروبية واسعة ضد الجرائم الإلكترونية

أعلنت وكالة العدل الأوروبية “يوروجست”، أنها أطلقت بالتنسيق مع الشرطة الهولندية، “أكبر عملية دولية على الإطلاق ضد هذه الجرائم الإلكترونية”.

وقالت الوكالة: تم إطلاق عملية كبيرة لتفكيك شبكات حاسوبية مسؤولة عن نشر “برمجيات خبيثة وضارة” عبر رسائل البريد الإلكتروني، وتم اعتقال 4 مشتبه بهم وإسقاط أكثر من 100 خادم، والسيطرة على أكثر من 2000 نطاق إنترنت”.

وأضافت الوكالة، أن “عملية التفكيك الضخمة هذا الأسبوع شملت مداهمات منسقة، في ألمانيا وهولندا وفرنسا والدنمارك وأوكرانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة”.

وأشارت الوكالة، إلى أن “أحد المشتبهين الرئيسيين حصل على عملة مشفرة بقيمة لا تقل عن 69 مليون يورو (74 مليون دولار) من خلال تأجير بنية تحتية إجرامية لنشر برمجيات الفدية”.

وبحسب وكالة “اسوشيتد برس”، “استهدفت العملية برمجيات خبيثة تسمى (تريكبوت) و(بومبليبي) و(سموكلودر) و(بيكابوت)، وهي عبارة عن برامج ضارة تنتشر في رسائل البريد الإلكتروني التي تحتوي على روابط أو مرفقات مصابة كفواتير شحن أو نماذج طلبات”.

من جهتها، قالت الشرطة الهولندية، إن “الأضرار المالية التي ألحقتها الشبكة بحكومات وشركات ومستخدمين أفراد تقدر بمئات الملايين من الدولارات”، مضيفة: “ملايين الأشخاص ضحايا أيضا لأن أنظمتهم أصيبت، ما جعلهم جزءا من هذه الشبكات”.

ووصفت مارتينا لينك، نائبة رئيس مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية في ألمانيا، العملية بأنها “أكبر عملية للشرطة السيبرانية الدولية حتى الآن”، وقالت: “بفضل التعاون الدولي المكثف، استطعنا وقف تأثير ستة من أكبر مجموعات البرمجيات الخبيثة”.

هذا ونفذت الوكالة عملية تفكيك واسعة عام 2021 لشبكة الروبوتات المسماة “إيموتيت”، وهي حواسب كانت تستخدم للقيام بأنشطة ضارة، وكانت السلطات الألمانية، أعلنت في وقت سابق أنها تحقق مع سبعة أشخاص للاشتباه في “كونهم أعضاء في منظمة إجرامية كان هدفها نشر برنامج تريكبوت الخبيث”.