إطلاق مبادرة إسكان الأسر الناجية بمدينة درنة

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، عن إطلاق مبادرة إسكان الأسر الناجية من الفيضانات والسيول التي اجتاحت مدينة درنة والبلديات المجاورة لها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده بديوان الوزارة في طرابلس، بحضور مستشار الوزير شذر الصيد، ورئيس لجنة دعم وتنسيق جهود الإغاثة بالوزارة عمر درهوب، وأعضاء اللجنة ورؤساء ومديري الجهات التابعة للوزارة، ونائب رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ونائب رئيس مجلس أصحاب الأعمال ورؤساء غرف التجارة والصناعة والزراعة (مصراتة، سبها، المنطقة الغربية) وعبر تقنية الفيديو رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة درنة والبيضاء.

واستعرض الاجتماع تقرير زيارة اللجنة إلى مدينة درنة والبلديات المنكوبة ونتائج الاجتماعات التي عُقِدت مع أعضاء اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة بالمنطقة الشرقية ولجنة الأزمة ببلدية بنغازي، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

كما اطلع المجتمعون على تقارير حصر الأسر المتضررة والقاطنة بالمدارس في بلديات المنطقة الشرقية.

وأشاد الوزير بجهود رئيس وأعضاء اللجنة، ووجّه بإنشاء حساب مصرفي يُخصّص لمبادرة “إسكان الأسر الناجية بدرنة والمناطق المجاورة لها” لتوفير وحدات سكنية بمشاركة الجهات التابعة والغرف التجارية بكافة المناطق ومجلس أصحاب الأعمال تحت إشراف لجنة دعم وتنسيق جهود الإغاثة بالتعاون مع الغرف التجارية بالمناطق المتضررة على أن تكون آلية الصرف باعتماد من وزارة الاقتصاد والتجارة والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ومجلس أصحاب الأعمال.

كما طالب الوزير من اللجنة متابعة أوضاع المواطنين والمقيمين بالتنسيق مع اللجان المختصة في المنطقة الشرقية والمساهمة في توفير الاحتياجات العاجلة بمشاركة أصحاب الأعمال وإعداد تقارير دورية عن نشاط الجهات التابعة والغرف التجارية لدعم البلديات المتضررة حتى يتم احالتها إلى مجلس الوزراء.