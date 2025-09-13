إطلاق مبادرة «اسأل البعثة» لتعزيز التواصل مع الليبيين

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن إطلاق مساحة جديدة للتواصل مع الجمهور بعنوان “اسأل البعثة”، ضمن فترة تجريبية تهدف إلى تعزيز التفاعل مع المواطنين وضمان أن تكون أصواتهم جزءًا من النقاش حول مستقبل ليبيا.

وأوضح مكتب الإعلام والاتصال في البعثة أن الفكرة تقوم على نشر منشور خاص مرتين في الشهر، يُدعى فيه المتابعون لطرح استفساراتهم وأسئلتهم في خانة التعليقات حول مواضيع محددة ضمن ولاية البعثة، مثل خارطة الطريق السياسية أو قضايا أخرى تتعلق بالعملية السياسية والتنموية في ليبيا.

وأضافت البعثة أنه سيتم جمع جميع الأسئلة والإجابة على أكثر ثلاثة أسئلة تكرارًا باعتبارها شواغل مشتركة لعدد كبير من المتابعين، لضمان التركيز على القضايا الأهم بالنسبة للجمهور. وأشارت إلى أن إجابات لعدد من الأسئلة المتكررة متاحة مسبقًا على الموقع الرسمي للبعثة هنا.

وتهدف المنصة إلى تعزيز الشفافية وتوسيع نطاق التفاعل مع الجمهور، وتمكين المواطنين من متابعة المسارات السياسية والمبادرات التنموية، وإدماج ملاحظاتهم في النقاش العام حول مستقبل ليبيا.