إطلاق مبادرة التطبيب عن بُعد في ليبيا

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، وبالمشاركة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ووزارة العمل، أمس الخميس، عن إطلاق مبادرة التطبيب عن بعد في ليبيا.

ويهدف التطبيق إلى تقديم الرعاية الصحية والاستشارات الطبية من خلال التكنولوجيا بشكل مبتكر لربط المرضى بالأطباء من مقدمي الرعاية الصحية، ضمن تبادل المعلومات الطبية إلكترونيا وبشكل مباشر، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق.

وتضمن برنامج إطلاق التطبيق كلمة لوزير العمل والتأهيل المهدي الأمين ونائبة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ليبيا السيدة غوزدي افينش، ورئيس اللجنة العلمية لجائحة كورونا الدكتور خليفة البكوش، وعدد من المشاركين في الجلسة.

وأشارت الكلمات إلى البدء في تنظيم عديد المبادرات لتدريب وتأهيل الأطباء والمهن الطبية المساعدة للرفع من مستوى الخدمات الطبية في ليبيا.

وأفاد المكتب الإعلامي لوزارة الصحة، بأنه في ظل سعي وزارة الصحة لتقديم خدمات صحية عالية الجودة وتحقيق تغطية صحية شاملة قام مكتب التعاون الدولي بوزارة الصحة بتنسيق مؤتمر صحفي تم من خلاله توضيح إمكانية التطبيب عن بُعد خاصة في ظل الظروف الحالية التي سببتها جائحة كورونا.

ويتم ذلك عبر استخدام التكنولوجيا لربط المرضى مع الأطباء دون الحاجة لتواجد كليهما في نفس المكان، عن طريق تبادل المعلومات الطبية إلكترونيًا وبشكل مباشر.

هذا وتم خلال المؤتمر التنويه على أهمية التطبيب عن بُعد في قدرته على تخفيف عبء السفر والتنقل خاصة للأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة وكبار السن الذين يحتاجون لمراقبة صحية بشكل منتظم.

كما تم خلال المؤتمر تجربة الاستشارة الطبية عن بُعد عبر منصة سبيتار، لتقييم المنصة بمصداقية وقياس مدى فاعليتها.