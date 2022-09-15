إطلاق مبادرة المرأة المنتجة

أطلقت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، مبادرة “المرأة المنتجة”، حيث انطلقت فعاليات الافتتاح في فندق المهاري بالعاصمة طرابلس، بحضور وزير العمل و التأهيل علي العابد الرضا ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج ووزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، والنائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار، والسفير الفلسطيني لدى ليبيا والسفير السوداني، ولفيف من الضيوف والمسؤولين.

وأكد وزير العمل في كلمة له، على أهمية دور المرأة في مناحي الحياة وثمن دورها الرائد في عدد من المجالات المختلفة، وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار الإستراتجية العامة لحكومة الوحدة الوطنية.

من جانبه أكد وزير الاقتصاد والتجارة على تمكين المرأة اقتصاديا، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيساهم في تحسين أوضاع المرأة في كل المدن الليبية وأن الاقصاد يبني على المشاريع الصغرى والمتوسطة.

بدورها أكدت وزيرة الشؤون الإجتماعية على ضرورة التشبيك مع الوزارات والهئيات والمؤسسات ذات العلاقة وأن هناك برنامج متعلق بالأسرة المنتجة تعمل عليه الوزارة بالتنسيق مع وزارتي العمل والتأهيل والاقتصاد والتجارة لتنفيذ هذا البرنامج.

هذا وتخلل الحفل عرض مرئي عن قصص نجاح للنساء الرائدات في مجال الاقتصادي وأيضا عرض مرئي عن منهجية عمل المبادرة التي سيتم من خلالها العمل على الجانب التنفيذي.

وفي الختام تم افتتاح المعرض الخاص بالأسر المنتجة التي استعرضت من خلاله أبرز أعمالها للجمهور.