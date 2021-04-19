إطلاق مبادرة تمكين الشباب من المشاركة في الحياة العامة

عقد وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية فتح الله الزني، اجتماعاً أمس الأحد، مع الدكتور علي الصيد رئيس اللجنة الوطنية لتأسيس برلمان الشباب الانتقالي إحدى مبادرات وزارة الشباب لتعميم التعلّم الديمقراطي في أوساط الشباب.

ويأتي الاجتماع للبحث في سبل توظيف القدرات الشبابية المهتمة بالشأن الديموقراطي لتعميم التنمية السياسية للشباب، وتطبيق مخرجاتها مستقبلاً من خلال مشاركتهم في الاستحقاقات الدستورية القادمة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

كما بحث الاجتماع سُبل الدفــع بالبرلمانيين الشباب لقيادة العمل العام على المستوى المحلي والوطني لضمان مشاركة ناجعة للشباب في البرلمان القادم والمساعدة على ضمان أن يؤدي البرلمانيون الشباب دورهم الكامل في تجويد الدورات البرلمانية المنتخبة مستقبلا تعزيزا لمشاركتهم في الحياة السياسية.

وأكد الوزير على تسخير كافة الإمكانيات لتذليل الصعاب من أجل تنفيذ هذا الاستحقاق الشبابي الهام ليكون ميداناً حقيقياً لبناء قدرات شبابنا لخوض تجارب الاستحقاقات الانتخابية موجها بضرورة الالتزام بتدشين الدورة البرلمانية الأولى خلال الموسم الشبابي الصيفي.