أعلن عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية ومن نخب علمية وحكماء وأعيان وجمعيات نسائية وشبابية ومن تيارات فبراير والكرامة وسبتمبر، اليوم الثلاثاء، في العاصمة طرابلس عن إطلاق مبادرة حوار الطيف السياسي والمجتمعي.

وبحسب ما أفاد بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، فإن إطلاق المبادرة يأتي انطلاقا من المسؤولية الوطنية التي فرضتها ظروف المرحلة الناجمة عن الصراع على السلطة واستمرار المراحل الانتقالية، والتدخل الخارجي السلبي، وانهيار مؤسسات الدولة السياسية، العسكرية، الأمنية، الاقتصادية، المالية، والخدمية التي زادت من معاناة المواطن وانحسار آماله في حياة كريمة في الوقت الذي تُقايض فيه بعض النخب السياسية المصالح العليا للوطن بمصالحها الآنية.

واتفق الجميع على حل الأزمة الليبية وفقاً للأسس التالية:

إجراء حوار وطني شامل تنبثق عنه مبادئ أساسية لحوكمة مؤسسات الدولة تُؤسس لقاعدة دستورية تُجرى على أساسها الإنتخابات الرئاسية والنيابية المتزامنة. ومن بعد دستور البلاد الدائم تشكيل حكومة انتخابات ذات قدرات وكفاءة عالية قادرة على توحيد البلاد وتكون مهمتها إدارة شؤون الدولة بشكل مؤقت وإنهاء كافة الانقسامات السياسية والأمنية والعسكرية والإشراف على الحوار الوطني الشامل الذي سيقود البلاد إلى الانتخابات في مدة تتراوح بين (12 – 18) شهراً وهي المدة اللازمة لإجراء الحوار الوطني الشامل وإنجاز قاعدة دستورية ودستور دائم والاستفتاء عليه والشروع في اتباع محطات انتقال السلطة التي سينص عليها الدستور وإجراء الانتخابات

وللخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد، اقترحت المبادر اتباع إحدى الخيارات الأربعة التالية:

توافق مجلسي النواب والدولة على قاعدة دستورية متوازنة وعادلة وبشكل سريع تُجرى على أساسها الانتخابات في وقت مبكر وتكون مقبولة من كافة النخب السياسية والمجتمعية والعلمية وفي مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ تقديم المبادرة قيام المجلس الرئاسي بإصدار قرار بتجميد عمل الحكومتين الحاليتين وتشكيل حكومة انتخابات ذات قدرة وكفاءة عالية تتولى المهام المشار إليها بدون الرجوع لمجلسي النواب والدولة (أو بتجاوز المجلسين) استناداً على صفته كقائد أعلى للجيش وحالة الطوارئ والضرورة في بحر أمد لا يتجاوز الخمسة عشر يوماً تولي المجلس الأعلى للقضاء مهام لجنة ملتقى الحوار السياسي المكونة من 75 عضواً وإعادة تشكيل ملتقى الحوار من مستشارين وقضاة كهيئة تأسيسية تتولى مهام إصدار قرار بتجميد عمل الحكومتين الحاليتين وتشكيل حكومة انتخابات تتولى المهام المشار إليها وفي زمن لا يزيد عن أسبوعين إذا تعذر على المؤسسات الثلاث السابقة القيام بالمهام المطلوبة يتولى ملتقى الطيف السياسي والمجتمعي المتكون من الطيف السياسي والمجتمعي الكامل والنخب العلمية والاجتماعية من غير الجدليين القيام بإتمام الإجراءات اللازمة

وقرر القائمون على هذه المبادرة تشكيل فريق عمل للتواصل مع بعثة الامم المتحدة والمجتمع الدولي وبقية المترشحين للانتخابات الرئاسية والمترشحين لمجلس النواب، والأحزاب السياسية، والمجالس البلدية، ومجالس الحكماء والأعيان، ومنظمات المجتمع المدني، والتجمعات النسائية والشبابية وأعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة والتشكيلات العسكرية وتيارات (فبراير – سبتمبر – الكرامة – الملكية – والمستقلين) لدعم المبادرة والعمل بها.

كما أهابوا بالعشب الليبي للخروج في تظاهرات لتأييد هذه المبادرة والإصرار على الانتخابات البرلمانية الرئاسية المتزامنة في أقصر الأجال.