إطلاق مبادرة لإنشاء «رابطة للإدارات الانتخابية» بدول المغرب العربي

شهد مقر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تسليم كتاب رسمي من رئيس المجلس الرئاسي ورئيس اتحاد المغرب العربي، الدكتور محمد المنفي، إلى محمد موسى صالح، المكلَّف من قبل الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، الدكتور طارق بن سالم، بهدف وضع مبادرة إنشاء رابطة للإدارات الانتخابية المغاربية موضع التنفيذ.

وجاءت هذه الخطوة في إطار جهود إقليمية لتعزيز التعاون بين دول الاتحاد في مجال الإدارة الانتخابية، حيث تضمنت التوجيهات ضرورة التنسيق المباشر مع المفوضية لوضع الأسس التنظيمية للرابطة الجديدة، بما يسهم في رفع مستوى التواصل بين دول المغرب العربي وتطوير آليات التحول الديمقراطي والمشاركة السياسية.

وستعمل الرابطة المرتقبة على دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الانتخابات الحرة والنزيهة وترسيخ مبادئ المصداقية والقبول العام بنتائجها، وهو ما يعزز الاستقرار السياسي في دول الاتحاد ويمثل دعماً لمسار الإصلاحات الديمقراطية.

كما تهدف المبادرة إلى تأسيس إطار للتعاون المؤسسي بين الإدارات الانتخابية في الدول المغاربية، عبر إنشاء قنوات منظمة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في إدارة العمليات الانتخابية، بما يضمن كفاءة أعلى ومواءمة أفضل للممارسات الإدارية بين الدول الأعضاء.

تأتي هذه المبادرة في سياق مساعي دول المغرب العربي لتعميق التعاون الإقليمي وتعزيز قدرات مؤسساتها الانتخابية، وهو ما يعكس التزام الاتحاد بدعم الإصلاحات الديمقراطية وتعزيز مشاركة المواطنين في الحياة السياسية بشكل فعال.

للاطلاع على المقترح الكامل للمبادرة: اضغط هنا