إطلاق مبادرة «مستقبل ليبيا بشبابها»

نظم المركز العربي الأوروبي لحقوق الانسان والقانون الدولي، اليوم السبت، في العاصمة طرايلس، دورة تدربية ضمن مبادرة “مستقبل ليبيا بشبابها”.



وتخللت الدورة عدة محاور أهمها معالم المجتمع المدني والسياسي والتنوع الثقافي والتخطيط الاستراتيجي وقياس فعلية المؤسسات.

وقدم الدورة الخبير الدولي في التنمية البشرية الدكتور باسم حتاحت، وعدد من المهتمين بحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي.

وكان حضور الشباب من أغلب المدن الليبية على تنوع ثقافاتهم من الجنوب ومن الوسط والغرب والشرق، كما شارك شباب من فئة ذوي الإعاقة الذي يخصص لهم المركز برامج خاصة لدعمهم وعبر مبادرة لدعم الشباب في برنامج (مستقبل ليبيا بشبابها).

هذا وسيواصل المركز عبر الأمين العام المفوض، في تنظيم ودعم عدة دورات أخرى في مجالات مختلفة لتطوير قدرات الشباب ورفع الكفاءات ومحاولة إعطائهم فرصة ودعمهم عبر مؤتمرات ومنتديات حوارية من شأنها النهوض بليبيا فلا يمكن بناء ليبيا بلا شباب ولذلك تم إطلاق المبادرة والعمل عليها.

وفي ختام الدورة، أكدت ممثلة المركز في طرابلس سلمى المنفي، على عقد عدة دورات قادمة بعد شهر رمضان المُبارك.