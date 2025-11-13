إطلاق مبادرة «مشروع تأمين» لدعم الأسر المستضعفة في ترهونة

أطلقت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية اليوم بمدينة ترهونة، بالتعاون مع وزارة المالية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مبادرة “مشروع تأمين”، ضمن جهود الحكومة لدعم الأسر المستضعفة وتمكينها اقتصاديًا، وتوسيع فرص الوصول إلى برامج التمويل الأصغر.

وتم تنفيذ المبادرة من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا (UNDP) بالتنسيق مع عدد من الشركاء المحليين والدوليين، بهدف دعم فئة الأرامل وأبنائهن وبناتهن، كجزء من المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج، لتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.

مراسم الإطلاق

أُقيمت مراسم الإطلاق بمقر المجلس البلدي ترهونة، بحضور:

سامي العلوص، مدير عام المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج،

محمد الكشر، عميد بلدية ترهونة،

أعضاء المجلس البلدي،

ممثلين عن بيت الخبرة في المدينة ورابطة ضحايا ترهونة،

ممثلين عن وزارة المالية، البنك الإسلامي للتنمية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المصرف الإسلامي الليبي، وصندوق ضمان الائتمان.

وأشار القائمون على المبادرة إلى أن مشروع “تأمين” يمثل خطوة مهمة ضمن جهود الحكومة لدعم الفئات الأكثر تأثرًا بالصراعات السابقة، من خلال تقديم برامج تمويل صغير وفرص تدريبية ومهنية، ما يسهم في تمكين الأسر اقتصاديًا وتعزيز التماسك الاجتماعي.