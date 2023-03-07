إطلاق مبادرة «معاً» في بلدية السواني

أعلنت عضو المجلس البلدي السواني د. منال أبوعميد، عن إطلاق مبادرة “معا” تحت شعار “رمضان الخير ليك وللغير”.

وأوضحت أبوعيمد أن إطلاق المبادرة يأتي لمد يد العون لتخفيف معاناة الأهالي واستجابة لطلبهم، وتنفيذ تدخلات إنسانية بلمسات تنموية خلال الشهر الفضيل، وتقديم المساعدة لعدد من الأسر المحتاجة داخل نطاق بلدية سواني بن آدم.

وأشارت أبوعميد إلى أن بلدية لبسواني تعتبر سلة الغذاء وتمركز الأنشطة التجارية والمصانع الكبرى ولكن لا يوجد بها أي تعاون تحت بند التنمية المجتمعية، بالإضافة إلى ضعف التعاون مع مكتب شؤون الزكاة ومكتب الشؤون الاجتماعية.

ونوهت إلى أن هذه المبادرة تعتمد على مشاركة الأفراد والمشاركة المجتمعية دون أي دعم من جهة معينة فهي مجهودات فريق عمل ممن يحبون الخير والاحسان.