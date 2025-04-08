إطلاق «مدينة ذكية» في الإمارات.. الكشف عن أول سيارة طائرة بالعالم

شهد “ملتقى الاستثمار السنوي 2025” في أبوظبي، إطلاق “المدينة المستدامة 2.0” في إمارة دبي، من قبل مجموعة “سي القابضة”.

وبحسب وكالة “وام”، “تمثل المدينة مرحلة جديدة من المدن الذكية المدعومة “بالذكاء الاصطناعي”، وحيادية الكربون، مع التركيز على رفاه السكان وجودة الحياة”.

وقال فارس سعيد رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة “سي” القابضة: “إن المدينة الجديدة ليست رؤية تخيلية لمستقبل بعيد، بل نموذج واقعي قائم على تقنيات “الذكاء الاصطناعي” وصافي الانبعاثات الصفرية، صمم خصيصا لتلبية احتياجات الإنسان”.

ووفق الوكالة، “تتميز المدينة بأنظمتها الذكية التي تعزز الأمن الغذائي من خلال الزراعة الدقيقة والمزارع العمودية، إلى جانب منظومة طاقة متكاملة تشمل الشمسية والرياح والغاز الحيوي والطاقة المائية الدقيقة، وتدار شبكة المياه بكفاءة عبر أنظمة استشعار لتقليل الفاقد وإعادة الاستخدام، كما تولد المياه من الهواء وتكتشف التسربات فورا”.

وبحسب الوكالة، “يعتمد نظام النقل بالكامل على المركبات الكهربائية ذاتية القيادة، إضافة إلى دراجات وحافلات ذكية وروبوتات لتوصيل الطلبات، فيما تتيح بنية تحتية تعليمية وصحية مدعومة “بالذكاء الاصطناعي” خدمات استباقية وسريعة؛ كما تضم المدينة مناطق خضراء، ومسارات رياضية تعمل بالطاقة الحركية، ومرافق تعليمية وتكنولوجية متقدمة”.

الكشف عن أول سيارة طائرة في العالم

كشف روبرت دينغمانس، المدير التنفيذي لشركة “plev “، أنه تم تصنيع “المركبة الشخصية الجوية” القادرة على الطيران”.

وقال دينغماس في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، إن “شركته قد حصلت “فعلياً على التراخيص المطلوبة لعمل هذه المنتج حيث يمكن لهذه السيارة السير لمسافة 1300 كم من خلال تعبئة خزان الوقود لمرة واحدة”.

وأوضح المدير التنفيذي، أن “السيارة يمكنها الطيران لمسافة تصل لـ 500 كم والهبوط عموديا، حيث يمكن استخدامها بشكل شخصي أو من قبل حرس الحدود والشواطئ”.

ونوه دينغماس، “إلى أن السيارة الطائرة قادرة على حمل شخصين ضمن مقصورتها بالإضافة إلى 20 كغ من الأمتعة”.